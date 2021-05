Vor der Wahl: Dass die Klimaproblematik wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten in den Hintergrund geraten ist, das bereitet Maximilian Kastner Sorgen. Der 26-Jährige tritt im Wahlkreis 46 für Bündnis 90/Die Grünen als Landtagskandidat an.

Die Erwärmung des Klimas ist für den Studenten, der an der Uni Kaiserslautern BWL und technische Informatik studiert, „eine der drängendsten Fragen“. Die heißen Sommer in den vergangenen Jahren mit dem ausgetrockneten Gelterswoog: Die Folgen seien auch in Kaiserslautern schon zu sehen, nennt Kastner ein Beispiel. So hat er sich das Landstuhler Bruch zum Fototermin für die RHEINPFALZ ausgesucht: „Die Gegend war früher eine Moorniederung, die durch den Torfabbau ausgetrocknet wurde.“ Die Grünen setzten sich dafür ein, solche Naturräume wieder in Moore zurückzuverwandeln, da diese sehr gut CO 2 binden könnten.

Öffentlichen Nahverkehr verbessern

Seit drei Jahren engagiert sich der Student, der gerne liest und Gitarre spielt, bei „Fridays-for-Future“. Er gehört zu den Organisatoren der Kundgebungen in Kaiserslautern. Ihm sei bewusst geworden, dass der Klimawandel nur durch eine ganzheitliche Lösung aufgehalten werden könne und dass dazu auch eine Verkehrswende nötig sei.

Den Öffentlichen Personen Nahverkehr (ÖPNV) im ländlichen Raum zu verbessern, ist für Kastner daher ein weiterer Schwerpunkt, den er in der Landespolitik setzen möchte. „Der ÖPNV ist nach wie vor noch relativ teuer“, findet Kastner, der die Idee eines 365-Euro-Tickets ins Spiel bringt. Für 365 Euro im Jahr soll damit jeder die Möglichkeit erhalten, alle öffentlichen Verkehrsmittel das ganze Jahr über nutzen zu können. Während größere Orte wie Weilerbach und Ramstein ganz gut angebunden seien, seien kleine Dörfer oft abgehängt. „Das macht das Leben auf dem Land für viele Menschen unattraktiv“, gibt der 26-Jährige zu bedenken.

Jugendliche mehr in der Politik beteiligen

Das Stichwort „gute Anbindung“ gelte auch fürs Digitale – ein weiterer Schwerpunkt des Studenten, der in seiner Freizeit Basketball beim 1. FCK und Baseball bei den K-Town-Bears spielt. Wie sehr die Menschen auf eine stabile Internetverbindung angewiesen seien, habe sich während der Corona-Pandemie gezeigt, wo viele Bürger im Homeoffice arbeiteten.

„Jugendliche haben oft den Eindruck, dass über ihren Kopf hinweg entschieden wird“, hat Kastner beobachtet. Gerade „Fridays-for-Future“ und „Black Lives Matter“ hätten gezeigt, dass Jugendliche viel politischer seien, und dass sie viel mehr Verantwortung übernehmen könnten, als es ihnen zugetraut werde. Daher wolle er sich dafür einsetzen, dass junge Leute mehr in der Politik beteiligt würden, so der Student, der für ein Wahlalter ab 16 Jahren plädiert. Schon allein demografisch gesehen, werde damit den Bedürfnissen der jüngeren Generation besser Rechnung getragen. „Derzeit finden vor allem ältere Menschen Berücksichtigung in der Politik, da es im Verhältnis mehr ältere Wahlberechtigte gibt“, so der Grünen-Landtagskandidat. Würde das Wahlalter herabgesetzt, könne man damit einen Ausgleich schaffen.

Start-ups besser fördern

Start-up-Unternehmen besser zu fördern, das hat Kastner als wirtschaftspolitischen Punkt auf der Agenda. „Gründer haben oft super Ideen was den Gesundheitssektor, Klimaschutz und Digitalisierung angeht, allerdings haben sie es schwer, an Fördergelder zu kommen“, hat der BWL-Student beobachtet. Der bürokratische Aufwand sei oft hoch, häufig müssten sich die Gründer verschulden. „Das muss einfacher werden“, fordert Kastner.

Bitte ergänzen Sie!

Der Sport Baseball hat mit Politik gemeinsam, dass ... ... Schlagfertigkeit nur einen Teil des Erfolgs ausmacht. Von der Zeit des Corona-Lockdowns nehmen ich als positive Erfahrung mit, dass … ... arbeiten von zuhause zeitweise sehr angenehm sein kann. Meine erste Rede im Landtag würde ich gern halten über das Thema … ... der Herabsenkung des Wahlalters in Rheinland-Pfalz auf 16 Jahre.

