Frauen sind in der Politik unterrepräsentiert. Die Landtagswahl bildet da keine Ausnahme. Ganz dramatisch ist es im Wahlkreis 46, Kaiserslautern-Land.

Derzeit strahlen sie uns wieder überall am Straßenrand an: die Bewerber für die Landtagswahl am 22. März. Doch kaum ein Konterfei zeigt ein Frauengesicht, auf den allermeisten Wahlplakaten werben Männer um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Im Wahlvolk sind die Geschlechter ungefähr fifty-fifty vertreten. Doch dieser Geschlechterproporz spiegelt sich mitnichten bei den Kandidaten wider. Ganz schlimm ist es im Wahlkreis 46, Kaiserslautern-Land, der die Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl, Ramstein-Miesenbach und Weilerbach umfasst. Hier gibt es sieben Bewerber für ein Direktmandat – darunter ist nicht eine einzige Frau!

Bei CDU und SPD ist das in diesem Bezirk nicht weiter verwunderlich: Selbstredend schicken die (einstigen) Volksparteien wieder ihre Platzhirsche Marcus Klein ( Steinwenden) und Daniel Schäffner ( Mackenbach) ins Rennen, die beide bereits ein Mandat im Landtag haben und vielen Menschen bekannt sind. Ein klarer Vorteil in der Wahlkabine. Doch auch die anderen Gruppierungen haben ausschließlich Männer aufgestellt: Die Freien Wähler versuchen mit „Bauer Bernd“ Schellhaas aus Weilerbach zu punkten. Für die FDP bewirbt sich der noch ganz junge Moritz Neumann aus Lambsborn, am anderen Ende der Altersskala hat das Bündnis Sahra Wagenknecht Eike Heinicke aus Reichenbach-Steegen nominiert. Die ohnehin männerlastige AfD „importiert“ mit Sven Simer aus Kaiserslautern freilich ebenfalls einen Mann als Direktkandidaten in den Landkreis. Und selbst die Linkspartei, die in den beiden anderen Lauterer Wahlkreisen 44 und 45 mit Lena Edel und Lena Karch gleich zwei Frauen aufgestellt hat, präsentiert im 46er ausgerechnet auch einen Mann: Alexander Weinert aus Landstuhl. Noch nicht mal die Grünen reißen es raus, denn sie haben hier weder einen Kandidaten noch eine Kandidatin vorzuweisen.

Dass die Frauenquote bei den Direktkandidaten damit im Wahlkreis 46 bei null liegt, ist – anno 2026 – eine bittere Erkenntnis.

Der Frauenanteil in der Politik sinkt seit Jahren

Dabei sah es schon mal deutlich besser aus in puncto weiblicher Partizipation im Landesparlament: Unvergessen ist unser „Margitsche“, die streitbare Genossin Margit Mohr aus Bruchmühlbach, die sich von 2001 bis 2014 in der Landeshauptstadt beharrlich für die Interessen der Westpfalz – und stets auch für die Rechte der Frauen – einsetzte und kein Blatt vor den Mund nahm. Noch viel länger, nämlich drei Jahrzehnte, saß Marlies Kohnle-Gros aus Hütschenhausen für die CDU im Landtag, bis auch sie – wie Margit Mohr aus freien Stücken – 2021 die große politische Bühne verließ. Die beiden Politikerinnen waren bestimmt oft unterschiedlicher Meinung, aber eins ist ihnen gemein: Sie waren (und sind) mutige Frauen, die sich was getraut haben. Und das in einer Zeit, als es noch deutlich schwerer war als heute, sich gegen die männliche Dominanz in der Politik durchzusetzen. Beide sind Vorbilder, doch leider finden sich offenbar heutzutage kaum noch junge Frauen, die bereit sind, ihnen nachzueifern.

Das ist beileibe nicht nur ein Problem in unserer Region, sondern generell in Rheinland-Pfalz: Während der Anteil der Frauen im Mainzer Parlament in den politisch bewegten 1970er- und 1980er-Jahren stark anstieg, in den 1990er-Jahren stagnierte und dann nach dem Millenium nochmal weiter nach oben schnellte, gibt es seit dem Peak im Jahr 2011 einen kontinuierlichen Abwärtstrend. Das zeigt die Statistik des Mainzer Landtags. Auch im jetzigen Mainzer Gremium spiegelt sich dieses Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern wider: Von insgesamt 101 Abgeordneten sind derzeit lediglich 25 Frauen. Und es ist zu befürchten, dass es im neuen Landtag nicht besser aussehen wird.

Es braucht auch die weibliche Sicht auf die Welt

Woran liegt das? Ist die Emanzipation heutzutage für die jungen Frauen so selbstverständlich, dass sie meinen, frau müsse sich nicht mehr dafür einsetzen und könne die Politik getrost den Männern überlassen? Oder ist das Desinteresse an Politik bei jungen Frauen noch verbreiteter als bei ihren männlichen Altersgenossen? Liegt es an den politischen Organisationsstrukturen, die es mit ihren abendlichen Sitzungen gerade Frauen schwer machen, Beruf, Familie und politisches Engagement unter einen Hut zu bringen? Aber gerade letzteres galt schon früher – gepaart mit Ressentiments, die heute zumindest nicht mehr so offen geäußert werden: Trotzdem haben Frauen wie Margit Mohr, Marlies Kohnle-Gros und viele andere sich davon nicht abschrecken lassen. Weil es ihnen wichtig war, mitzubestimmen und auch die weibliche Sicht auf die Welt in die Politik einzubringen.

Hoffentlich gibt es bald wieder eine Kehrtwende. Gerade jetzt, wo kraftstrotzender Machismo mit schlimmen Folgen auf der ganzen Welt um sich greift, wäre dies besonders vonnöten.