Keine zwei Wochen sind es mehr bis zur Landtagswahl, doch ein Großteil der Wähler ist jetzt schon dabei, seine Kreuzchen zu machen: Die Briefwahl ist stark nachgefragt, heißt es unisono aus den Verbandsgemeinden. In Landstuhl und Bruchmühlbach-Miesau tauchten eine ganze Reihe von doppelt ausgestellten Briefwahlunterlagen auf.

Schon fast die Hälfte der 14.850 Wahlberechtigten in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg hat sich darauf vorbereitet, die Stimme nicht erst am 14. März in einem der 17 Wahllokale