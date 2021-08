Am 14. März wird ein neuer Landtag gewählt. Je näher der Termin rückt, desto mehr beschäftigt es die Verwaltungen, wie der Urnengang in Pandemiezeiten in der Praxis umgesetzt werden soll. Die Bürgermeister im Kreis machen sich Sorgen und haben gefordert, dass nur eine Briefwahl stattfinden soll. Ist das eine Option?

„Wir haben an den Landrat den Wunsch herangetragen, ausschließlich Briefwahl zu machen und ihn gebeten, diesen Wunsch an den Landeswahlleiter weiterzugeben“, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bruchmühlbach-Miesau, Erik Emich. „In den vergangenen Jahren haben immer mehr Leute Briefwahl gemacht – bisher lag der Anteil bereits bei rund einem Drittel. Und wegen Corona werden es jetzt bestimmt noch mehr“, schätzt der CDU-Politiker, dass wohl zwei Drittel der Bürger ihr Kreuz am heimischen Küchentisch machen werden. „Da wäre es doch am einfachsten gewesen, gleich ganz auf Briefwahl umzustellen“, findet er. Denn der Aufwand, der für die wohl wenigen Wähler, die es trotz Pandemie ins Wahllokal ziehen wird, betrieben werden müsste, sei hoch: In den Wahllokalen müssten Einbahnstraßen mit Besucherlenkung eingerichtet, die Wahlkabinen nach jedem Wahlgang desinfiziert und die Wahlhelfer mit Spuckschutzwänden vor Viren geschützt werden. Hinzu komme, dass viele Bürger, die bisher bei den Wahlen geholfen haben, schon älter seien und zu diversen Risikogruppen gehörten. „Da wird mancher abspringen“, ist Emich überzeugt. Gleichzeitig bringe das Bearbeiten der Briefwahlunterlagen viel Arbeit mit sich, da sichergestellt sein müsse, dass Bürger nicht doppelt wählen. „Das alles zieht einen ganzen Rattenschwanz nach sich. Daher wäre es viel einfacher gewesen, gleich ganz auf den normalen Urnengang zu verzichten.“

„Unmengen Kugelschreiber und Handschuhe besorgt“

Das sieht auch sein Ramstein-Miesenbacher Amtskollege Ralf Hechler (CDU) genauso: Gegen eine reine Briefwahl spreche zwar, dass nicht genau nachvollziehbar sei, wer den Stimmzettel tatsächlich ausgefüllt habe. Aber die Vorteile überwiegen, ist er überzeugt, denn eine reguläre Wahl sei in Corona-Zeiten sehr aufwendig. „Wir haben alles schon organisiert“, sagt der Bürgermeister: „Die Briefwahl wird in den neuen Räumlichkeiten im Congress Centers Ramstein zentral umgesetzt. Ab Anfang Februar kann man dann dort – statt im Rathaus – barrierefrei und in ausreichend großen Räumlichkeiten die Unterlagen beantragen oder auch gleich vor Ort wählen.“

Auch in den Ortsgemeinden gibt es Veränderungen: Zum Beispiel werden laut Hechler die Wahllokale in der Ortsgemeinde Niedermohr am Wahlsonntag zentral in Niedermohr in der Mehrzweckhalle zusammengelegt. „Das heißt: Auch die Präsenzwähler aus Schrollbach und Reuschbach wählen dort, weil die Halle größer ist.“ Trotz größerer Räume müsse aber das Hygienekonzept mit Zwischenreinigung gestemmt werden: „Wir haben dafür Unmengen an Einweg-Kugelschreibern, viele Hygienespender, Spuckschutz, Gesichtsvisiere, Handschuhe, Flächenreiniger und Reinigungstücher für alle besorgt“, berichtet Hechler. „Die Wahlhelfer erhalten Mundschutz, wobei seitens des Landeswahlleiters noch nicht geklärt ist, wie man mit FFP2-Masken den ganzen Tag in den Wahllokalen verbringen soll.“ Apropos Wahlhelfer: Hier ist Hechler zuversichtlich, genügend Personal zu finden. Pro Wahllokal – in der Verbandsgemeinde gibt es 15 Lokale und acht Briefwahlbezirke – werde die Verwaltung zwei Schriftführer stellen. Zusätzlich würden noch 168 Wahlhelfer benötigt. Einige Personen hätten sich schon freiwillig gemeldet, ansonsten gebe es noch Helfer aus den Reihen der politischen Gruppierungen. „Natürlich können sich Interessenten aber noch bei uns melden. Es gibt im Herbst ja noch eine Bundestagswahl.“

Auch Anja Pfeiffer, Bürgermeisterin der VG Weilerbach, würde eine reine Briefwahl gut finden und hat sich am Vorstoß der Verwaltungschefs beteiligt. Ein Wahlhelferproblem für die Landtagswahl sieht sie nicht. „Wir haben ausreichend Wahlhelfer gemeldet bekommen.“

„Zur Identifikation muss die Maske runter“

In der Verbandsgemeinde Landstuhl sieht es dagegen anders aus: „Meine größte Sorge ist die, genügend Wahlhelfer zu finden, die sich inmitten einer Pandemie über viele Stunden hinweg in ein Wahllokal setzen und sich der Begegnung mit vielen Menschen aussetzen“, sagt Bürgermeister Peter Degenhardt (CDU) und fügt an: „Es gibt ja sogar wahlspezifische Sonderregelungen, die erfordern, dass der Wähler identifizierbar sein muss, also auch die Maske kurz abzuziehen hat. Außerdem gibt es die Vorschrift, dass man selbst Wählern, die offenkundig an Erkältungssymptomen leiden, den Zugang zum Wahllokal nicht verwehren darf. “ Dies alles sei „in hohem Maße beunruhigend“, findet Degenhardt. „Da viele der Wahlhelfer selbst der älteren Generation angehören, fürchte ich, dass es noch viel schwerer wird als sonst, genügend Personen für den Wahlvorstand zu finden.“

Gedanken macht sich der Bürgermeister auch um die Umsetzung der strengen Hygieneauflagen: Beispielsweise müsse jede Wahlkabine nach jedem Wähler desinfiziert werden. „Wie das in der Praxis vonstatten gehen soll, erschließt sich mir im Moment noch nicht.“ Daher würde auch Degenhardt einer reinen Briefwahl den Vorzug geben.

Gefahren durch neue Virusvariante bedenken

Ebenfalls für eine reine Briefwahl spricht sich Harald Westrich aus, vor allem mit Blick auf die Wahlhelfer: „Das sind oftmals Personen, die vom Alter zu den Risikogruppen gehören. Und diese sollen sich nun zu einem Zeitpunkt in die Wahllokale setzen, wo zu erwarten ist, dass sie nicht rechtzeitig geimpft werden können“, gibt der Bürgermeister der VG Otterbach-Otterberg zu bedenken und fügt an: „Ich kann eigentlich nicht erkennen, was gegen eine reine Briefwahl spricht, außer dass es nicht den üblichen Gepflogenheiten entspricht.“ Der SPD-Politiker sieht zudem das steigende Risiko einer Ansteckung, denn man müsse auch die Gefahren durch die neue englische Virusvariante bedenken, die sich im Laufe der Monate weiter ausbreiten werde. Zwar werde die VG wohl genügend Helfer zusammen bekommen, schätzt er, aber: „Viele haben ihr Unverständnis geäußert, dass es keine Briefwahl gibt oder eine Impfung. Und einige haben ihre Teilnahme auch abgesagt, weil ihnen das Risiko zu hoch ist.“

„Eine reine Briefwahl wäre aus meiner Sicht in der aktuellen Lage sicher sinnvoll, allerdings hat uns der Landeswahlleiter auf Anfrage bislang wenig Hoffnung gemacht, da die rechtlichen Hürden sehr hoch liegen“, sagt Landrat Ralf Leßmeister (CDU) und verweist auf eine bereits abgelaufene Frist: „Die Entscheidung hätte bis zum 15. Januar getroffen und das Gesetz im Landtag verabschiedet werden müssen.“

Landrat Leßmeister sieht eher schwarz

Von daher sei zu erwarten, dass sich die gesetzlichen Grundlagen auf eine regional begrenzte ausschließliche Briefwahl beschränken. „Diese soll dann greifen, wenn eine Urnenwahl etwa wegen eines besonderen Infektionsgeschehens in einzelnen Regionen, Wahlkreisen oder Gemeinden nicht möglich wäre.“ Um im konkreten Einzelfall eine regional begrenzte ausschließliche Briefwahl durchführen zu können, sei eine gesetzliche Befugnis des Landeswahlleiters nach Rücksprache mit den Ministerien notwendig. Die Anordnung dürfe frühestens 45 Tage vor dem Wahltag getroffen werden – das wäre am heutigen Samstag –, „wenn aufgrund der bisherigen Entwicklung davon auszugehen ist, dass das öffentliche Leben am Wahltag in der betroffenen Region insgesamt weitgehend zum Erliegen gekommen sein wird und die Stimmabgabe in Wahlräumen am Wahltag wegen erheblicher gesundheitlicher Gefahren unmöglich sein wird“.

Land bleibt Antwort schuldig

Ausschlaggebend sei also das regionale Infektionsgeschehen. „Hierzu sehe ich auf Grund der Tatsache, dass wir im Landkreis aktuell unter der landesweiten Durchschnittsinzidenz liegen keine realistische Chance.“ Auf die Frage, ab welchem Inzidenzwert die Voraussetzungen für eine ausschließliche Briefwahl erfüllt seien, sei das Land dem Landkreistag bisher die Antwort schuldig geblieben. „Auch wenn wir in den letzten Monaten gelernt haben, dass sich Entwicklungen in kurzer Zeit verändern können, rechne ich bis zum 30. Januar, also dem heutigen Samstag, mit keiner gesetzlichen Regelung einer ausschließlichen Briefwahl.“

Ein Antrag auf Briefwahl nach dem Stichtag 30. Januar könne freilich gestellt werden, sagt Leßmeister: Aber aufgrund der enormen Planung und Logistik, die eine Wahl mit sich bringe, sei zu einem späteren Zeitpunkt ein Umschwenken in der Praxis nicht mehr umsetzbar.