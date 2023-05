Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf der einen Seite Überfluss, auf der anderen Mangel. Dieses Missverhältnis wollen Tafeln wie die in Landstuhl ausgleichen, indem sie überschüssige Lebensmittel an Bedürftige ausgeben. Während viele andere dieser Einrichtungen mit Beginn der Corona-Krise geschlossen blieben, hielten die Haupt- und Ehrenamtlichen in Landstuhl die Fahnen hoch.

„Glücksbringer“ heißt der Transporter, der immer einen Tag vor den Ausgabeterminen mittwochs und freitags beim Tafel-Laden im Untergeschoss des DRK-Centrums vorfährt.