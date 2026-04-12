Weißwurstfrühstück auf dem Riesenrad: Diese Aktion gibt es auf dem Landstuhler Maimarkt. Die RHEINPFALZ verlost am 14. April um 10 Uhr Tickets an die schnellsten Anrufer.

Weißwurst, süßer Senf, eine „Brez’n“, dazu ein Weißbier: So sieht ein traditionelles bayerisches Frühstück aus. Serviert wird die zünftige Mahlzeit am Kerwesonntag, 3. Mai, ab 11 Uhr in den Gondeln des Riesenrads, das seit Jahren zum ersten Mal wieder auf dem Sickingen Maimarkt der Stadt Landstuhl seine Runden drehen wird. Platz ist für 64 Personen. Je zwei Karten für dieses besondere Erlebnis gibt es exklusiv über die RHEINPFALZ-Verlosung, die am Dienstag, 14. April, um 10 Uhr unter Telefon 0631 3737 288 stattfindet. Die schnellsten 32 Anrufer gewinnen je zwei Karten, die am Kerwesonntag am Landstuhler Riesenrad bereitliegen.

Der Sickingen Maimarkt, dessen Besucherzahlen in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgingen, startet dieses Jahr mit einem neuen Konzept, das wieder mehr Gäste auf die Landstuhler Kerwe bringen soll. Los geht es am Donnerstag, 30. April, 19 Uhr, mit einem Fassbieranstich durch Bürgermeister Mattia De Fazio, Livemusik von der Partyband „XXL Steirer“ und einem „Tanz in den Mai“. Außerdem wird um 21.45 Uhr erstmals nicht von der Burg, sondern auf dem Kerweplatz hinter der Stadthalle das Feuerwerk entzündet. Danach darf weiter zur Musik von „XXL Steirer“ gefeiert werden. Auch an allen anderen Tagen sollen verschiedene Bands auf der Bühne des neuen Landstuhler Bier- und Weindorfs für Stimmung sorgen. Riesenrad, Autoscooter, Irrgarten, Kinderfahrgeschäfte und diverse Stände bieten Rummelplatzatmosphäre. Die Kerwe geht bis Montag, 4. Mai. Am letzten Tag gibt es ein Kerweessen (Vorverkauf im Bürgermeisterbüro im Rathaus, bei Sporthaus Krauß und an der Tankstelle Kahrau) und vergünstigte Preise an den Fahrgeschäften.