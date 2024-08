Werner Stahl steht seit mehr als 45 Jahren in der Buchhandlung Stützel seinen Kunden zur Verfügung. 1978 hat er den Familienbetrieb am Alten Markt in Landstuhl übernommen. Eine Mitarbeiterin ist sogar noch länger dort.

„Schon als kleiner Bub bin ich bei meiner Großmutter hier ein- und ausgegangen“, erzählt Werner Stahl. Dadurch habe es sich so ergeben, dass er quasi angewurzelt sei. Dabei