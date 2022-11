Ein Teilstück der Vorderen Fröhnstraße in Landstuhl ist seit Montag, 14. November, in Höhe der Hausnummer 25 komplett gesperrt. Die Sperrung werde voraussichtlich bis Freitag, 9. Dezember, andauern, teilt die Verwaltung mit. In dieser Zeit würden Arbeiten an einem Wohngebäude ausgeführt. Die Einbahnstraßenregelung sei in diesem Zeitraum aufgehoben, die Baustelle könne innerörtlich umfahren werden.