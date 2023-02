In den Händen des Unterhaltungsvereins Bruchmühlbach (UVB) liegt seit Samstagabend die Regierungsgewalt innerhalb des Kreisgebiets. Zwar mit Freude, aber doch auch schweren Herzens überreichte Landrat Ralf Leßmeister (CDU) den Koffer mit goldenen Schlüssel an die Vorsitzende Sinika Walter-Haselbauer und Prinzessin Tabea I. (Tabea Jäger). Bis zum Heringsessen an Aschermittwoch im UVB-Heim haben nun die Narren das Sagen im Landkreis. „Auf eine sonst übliche Regierungsforderung habe ich wegen der Coronabedingten letzten beiden Krisenjahre bewusst verzichtet“, merkte der Chef des Landkreises an und wünschte, dass diese Kampagne krisenfrei verläuft. Auch verwies er darauf, dass die Insignie der Macht in einem neuen Koffer ruht, da der vorherige kaum noch zu gebrauchen gewesen sei. Walter-Haselbauer und Tabea I. bedankten sich für die Ehre und wünschten eine tolle Kampagne. Zum vierten Mal nach 1978, 1994 und 2009 hat der Kreis den Schlüssel an den UVB weitergereicht, der in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen feiert. Erstmals verliehen wurde er 1977 an die Stelzenberger Narren.