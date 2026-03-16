Die Gelbe Tonne kommt: Ab Februar 2028 wird sie im Landkreis Kaiserslautern den Gelben Sack ersetzen. Das hat der Kreistag am Montag bei einer Gegenstimme beschlossen.

Um zu erfahren, ob die Kreisbevölkerung ebenfalls einen Wechsel befürwortet, hatte die Kreisverwaltung zwischen 15. Januar und 15. Februar auf der Abfallratgeber-App des Landkreises eine Befragung gestartet: Dabei sprachen sich 57,9 Prozent der Teilnehmer für die Gelbe Tonne aus, 34,8 Prozent waren für das Beibehalten der Gelben Säcke und 7,3 Prozent war es egal, wie der Verpackungsmüll gesammelt wird. Von den insgesamt 22.000 Nutzern der App hätten 7715 Bürger an der Umfrage teilgenommen.

Da auch die Abfallwirtschaftsbehörde des Landkreises die Einführung einer Gelben Tonne befürwortet, stimmten sowohl der Umwelt- und Wirtschafts- als auch der Kreisausschuss einer Umstellung des Systems zu und legten dies auch dem Kreistag nahe. Das Gremium folgte am Montagnachmittag mit großer Mehrheit der Empfehlung; lediglich aus der CDU-Fraktion gab es eine Gegenstimme.

Ab Februar 2028 werden die rund 52.000 Haushalte im Landkreis innerhalb von vier bis sechs Wochen ihre neuen Behälter bekommen. Die Gelbe Tonne ist mit einem Volumen von 240 Litern ebenso groß wie die Papiertonne. Wie Landrat Ralf Leßmeister im Kreistag erläuterte, hat diese 240-Liter-Tonne ein Fassungsvermögen, das etwa dem von sechs Gelben Säcken entspricht. Geleert werden die Tonnen alle zwei Wochen.