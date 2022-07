Wegen des Vorwurfes des organisiertem bandenmäßigem Drogenhandels wird seit April 2021 vor der Großen Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken gegen elf Männer aus dem Raum Kaiserslautern und Zweibrücken verhandelt. Am Dienstag wird der Mammutprozess fortgesetzt.

Die Angeklagten sollen von 2018 bis November 2020 kiloweise mit Marihuana, Amphetamin und Heroin im Raum Kaiserslautern, im Rhein-Main-Raum in Zweibrücken und im Saarpfalzkreis gehandelt und dabei über zweieinhalb Millionen Euro umgesetzt haben.

Die Männer wurden im November 2020 bei einer groß angelegten Razzia von Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizeidirektion Kaiserslautern dingfest gemacht und sitzen seither in Untersuchungshaft.

Prozess wird aufgeteilt

Wegen der räumlichen Enge beim Landgericht Zweibrücken wurde der Prozess in vier Teile aufgesplittet. Es wird einmal gegen vier, zweimal gegen drei und einmal gegen zwei Angeklagte verhandelt. In einer der beiden Dreiergruppen zeichnet sich das Ende des Prozesses ab. Am Donnerstag führten die Verteidiger der drei Angeklagten (31, 33 und 36 Jahre alt) ein sogenanntes „Erörterungsgespräch“ mit der Kammer unter Vorsitz der Richterin Susanne Thomas. Hier soll die Marschroute festgelegt werden, wie in den einzelnen Fällen vorgegangen werde, welche Vorwürfe eingestanden werden und wie man zu einer Verständigung komme.

Verteidiger Alexander Klein sprach für seinen Mandanten, dem 31-jährigen Angeklagten, dass die „Auslegung der Polizei kein Abbild der Wirklichkeit“ sei. Eine „teilgeständige Einlassung“ durch seinen Schützling sei vorgesehen. Dies soll am Dienstag, 12. Juli geschehen, wenn der Prozess fortgesetzt wird, so Klein. Andere Vorwürfe werden dagegen bestritten. Und: „Von den 50 Kilogramm Kokain hat mein Mandant nichts bekommen“, sagte Klein.