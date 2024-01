Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Politik sind Frauen quer durch alle Gremien unterrepräsentiert. Das muss sich ändern, sagt Ingrid Stach, Landfrauenkreisvorsitzende. Sie setzt bei diesem Thema schon in der Schule an.

Warum sind die Frauen in politischen Gremien in den Parlamenten auf kommunaler, Landes- und Bundesebene unterrepräsentiert? Kann Frau etwa keine Politik? „Die Männer sind nicht besser als