Seit 75 Jahren gibt es die Landfrauen in Katzweiler. Mit viel Energie geht es für den Verein in die Zukunft – traditionelles Wissen soll dabei nicht auf der Strecke bleiben.

Landfrauen – sind das nicht die Omas, die sich mit Kochen, Backen und Stricken beschäftigen? Teilweise ja – und das sei auch gut so, denn so werde viel Wissen von Generation zu Generation weitergegeben, sagt Nicole Oster, Vorsitzende des Landfrauenvereins Katzweiler. Das sei aber bei Weitem nicht alles, was hinter den Landfrauenvereinen steckt. „Wir leben Gemeinschaft“, sagt Oster.

So unterstützten die Landfrauen in Katzweiler unter anderem Seniorennachmittage und gestalten den Erntedankgottesdienst mit. Auch beim Erlebnistag seien sie dabei. „Dort bieten wir gefüllte Knödel mit Specksoße nach alter Art an. Die gibt es tatsächlich nur bei uns“, betont Oster. Daneben biete der Verein ein Jahresprogramm an – und zwar nicht nur für Mitglieder.

Beim Programm Werbung in eigener Sache machen

„Bevor wir unser Jahresprogramm aufstellen, fragen wir, was gewünscht ist“, berichtet die Vorsitzende. Besonders gefragt seien Themen wie „Fermentieren, Kräuterkunde, Dampfnudeln wie bei Oma oder Krapfen backen“. Auch Informationen zu Patientenverfügung, Altersvorsorge oder Erbrecht gehörten dazu – ebenso Kurse, in denen Kreativität und handwerkliches Geschick gefragt seien.

„Häufig kommen auch Nichtmitglieder zu unseren Veranstaltungen“, sagt Oster. Das biete ihr und ihren Mitstreiterinnen die Gelegenheit, auf die Arbeit der Landfrauen aufmerksam zu machen. Wer das Bildungsangebot und das politische Engagement sehe – etwa in der Umwelt- und Ernährungsbildung –, lasse den Gedanken an ein „Alt-Oma-Ding“ schnell hinter sich. Im Gegenteil: Wer die Landfrauen und ihr Wirken kennenlerne, sage häufig: „Voll toll, was ihr bewegt!“

Mehr als 60 Mitglieder

Die Landfrauen auf Orts-, Kreis- und Landesebene sind für Oster ein nicht zu unterschätzendes Netzwerk – gerade im ländlichen Raum. „Natürlich hat sich in all den Jahren viel verändert“, sagt Oster. In Katzweiler gehörten mittlerweile kaum noch Landwirtinnen oder Frauen dazu, die aus der Landwirtschaft kommen. Landwirtschaft gebe es vor Ort nur noch vereinzelt.

Oster verschweigt auch nicht, dass der Mitgliederschwund lange ein Problem gewesen sei. Das habe sich inzwischen geändert. Aus dem Schwund sei eine Zunahme geworden: Aktuell habe der Verein mehr als 60 Mitglieder. Hinter dem Aufleben des Vereins stehe ein engagiertes Vorstandsteam. „Wir machen alles zusammen“, sagt Oster. Es sei das Team, das aktiv sei und dabei die Zukunft des Dorfes und die Gemeinschaft im Blick habe.

Info

Am Samstag, 30. Mai, 17 Uhr, feiern die Landfrauen Katzweiler ihr 75. Jubiläum in der Lautertalhalle in Katzweiler.

Die Serie

In unserer Serie „Vereinssache“ stellen wir Vereine aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern vor. Wer vorgestellt werden will, kann eine E-Mail an redkai@rheinpfalz.de schreiben.