Einige Wochen vor Ostern haben die Stelzenberger Landfrauen die Ortsmitte mit einer Hasenschule geschmückt.

Bevor die Hasen aufgestellt wurden, bekamen sie Kleidungsstücke übergestreift. Mit tatkräftiger Unterstützung des Männerkochclubs wurden sie dann auf Schulbänken und in „Scheesen“ platziert, berichtet Landfrauen-Vorsitzende Renate Flesch. Bunte Eier schmücken zudem bis Ostern die Sträucher der Brunnenanlage in der Ortsmitte. In diesem Jahr war der Aufbau zeitgleich mit der Winterverbrennung des Obst- und Gartenbau-Vereins, sodass gleich mehr als 100 Schaulustige die Hasenschule bewunderten. Viele Kita-Kinder und deren Eltern haben sich laut Flesch aus der Gemeindebücherei schon die passende Lektüre zur Hasenschule und den Ostereiern geliehen.