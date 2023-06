Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Landfrauen Schopp wollen etwas bewegen und räumen erst einmal in ihrer Heimatgemeinde auf: Die Aktion stößt am Samstag auf große positive Resonanz und am Schluss sind 22 Müllsäcke mit Unrat gefüllt.

Der Auflauf vor dem Rathaus wird immer größer: Junge, Ältere und Kinder. Stolze drei Generationen versammeln sich, wollen gemeinsam ihrem Ort Schopp etwas Gutes tun.