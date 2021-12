Der Landfrauenverband Pfalz stellt sich neu auf. Aus bislang sechs Kreisgeschäftsstellen werden drei geformt. Birgitt Zimmer, bisherige Landfrauen Geschäftsführerin im Kreis Kaiserslautern, scheidet auf eigenen Wunsch aus.

Mit der Zusammenlegung der Landfrauenkreisverbände Vorder- und Südpfalz, Kusel und Donnersberg sowie Kaiserslautern und Südwestpfalz werden laut Ingrid Stach, Vorsitzende im Kreisverband Kaiserslautern, endlich sozialversicherungspflichtige Jobs geschaffen.

„Wir Landfrauen machen uns immer stark für gerechte und faire Bezahlung in allen Berufen“, verweist Ingrid Stach darauf, dass es wirklich Zeit war, die bisherigen Minijobs, die von den Kreisgeschäftsführerinnen mit viel ehrenamtlichem Herzblut ausgefüllt wurden, umzuwandeln. Das Ausscheiden einiger Kreisgeschäftsführerinnen habe diese Entscheidung vorangebracht.

Zehn Jahre die Geschäfte geführt

Im Kreis Kaiserslautern hat Birgitt Zimmer zehn Jahre lang die Geschäfte der Landfrauen geführt. Eine Zeit, die sie sehr geprägt hat, sagt Zimmer, die aus eigener Entscheidung aufhört. Das Lautrer Heimatkochbuch sowie dessen Übersetzung ins Englische nennt sie einen Meilenstein. Auch eine Reise in den Partnerkreis Olneso in Polen und das Backen von Grumbeerwaffeln sowie der Rheinland-Pfalz-Tag in Ramstein seien herausragend gewesen. „Diese Arbeit im Team war immer bereichernd, manchmal hat es auch etwas Fingerspitzengefühl gebraucht, um alle unter einen Hut zu bekommen, aber gerade diese Herausforderung macht es ja auch spannend“, blickt die scheidende Geschäftsführerin zurück.

„Mir wurde die Geschäftsführung für zwei Kreise als sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten“, sagt Zimmer. Bislang hatte sie neben dem Minijob bei den Landfrauen eine Arbeitsstelle in der Verwaltung im Altenheim Vogelbach. Und diese Arbeit will sie nicht aufgeben – deshalb ihr Rückzug. Als Beisitzerin im Kreisvorstand wird sie die Landfrauen aber weiterhin begleiten.

Anna Brunner übernimmt

Zum 1. Januar 2022 übernimmt die die 39-jährige Industriekauffrau Anna Brunner aus Reifenberg die Geschäftsführung für den Kreis Südwestpfalz und Kaiserslautern.