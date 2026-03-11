Die L395 zwischen Ramsen und der Einmündung zur K38 bei Enkenbach-Alsenborn wird ab Mitte Mai für vier Monate wegen Straßenbauarbeiten abschnittsweise voll gesperrt.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms teilt mit, dass die Sperrung notwendig sei, um den Fahrbahnbelag auf einer Gesamtlänge von rund 7,5 Kilometern zu erneuern. Die Verbindung zwischen Enkenbach-Alsenborn und Neuhemsbach bleibt von der Sperrung unberührt und weiterhin befahrbar.

Die Bauarbeiten umfassen drei Abschnitte. Der erste Abschnitt von der Einmündung L395 und K38 bis zum Parkplatz Eiswoog wird sechs Wochen dauern. Im zweiten Abschnitt, der vier Wochen dauert, wird der Bereich vom Parkplatz Eiswoog bis Kleehof bearbeitet. Der dritte Abschnitt von Kleehof bis Ramsen dauert ebenfalls vier Wochen. Die Zufahrt zu Orten wie dem Kleehof, dem Eiswoog oder der Stumpfwaldbahn Ramsen wird je nach Bauabschnitt nur von einer Richtung möglich sein. Eine Umleitung führt ab Enkenbach-Alsenborn über die B48, die L401 (Kaiserstraße) und die B47 bis Eisenberg und über die L395 bis Ramsen und umgekehrt.

2,7 Millionen Euro kostet der Ausbau

Die Baukosten belaufen sich auf rund 2,7 Millionen Euro. Der LBM Worms erklärt, dass die Arbeiten erforderlich seien, um die Verkehrssicherheit und -qualität zu verbessern. „Aus bautechnischen Gründen und aus Gründen der Arbeitssicherheit ist eine abschnittsweise Vollsperrung der Landesstraße unvermeidbar“, heißt es von der Behörde. Die Verkehrsbelastung der Strecke liegt bei etwa 1300 Fahrzeugen pro Tag (Stand 2021). Der genaue Baustart soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.