Die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz hat Wolfgang Rettig aus Mehlingen erhalten. Dies teilt die Kreisverwaltung Kaiserslautern mit.

„Es ist ein Segen für jede Gemeinde, einen so engagierten und tatkräftigen Unterstützer in den Reihen zu haben“, sagte Landrat Ralf Leßmeister, als er Rettig die Urkunde überreichte. Wolfgang Rettig ist seit 2012 Vorsitzender des Männergesangvereins Frohsinn Neukirchen-Mehlingen und Ansprechpartner für alle Fragen und Belange rund um den Chorbetrieb. Zusammen mit seiner Ehefrau, Ortsbürgermeisterin Monika Rettig, initiierte er 1995 den Mehlinger Weihnachtsmarkt, für den er bis heute Beleuchtung und Beschallung organisiert. Zudem sammelt er Spenden für die Bestückung der Tombola. Mit den dabei eingenommenen Geldern konnten etliche Anschaffungen der Ortsgemeinde getätigt werden, teilt die Kreisverwaltung weiter mit. Rettig helfe der Gemeinde bei einer Vielzahl von Arbeiten – etwa beim Beseitigen von Sturmschäden auf dem Friedhof oder bei der Renovierung des Freibads. Zudem sei er im Rahmen der Nachbarschaftshilfe Ansprechpartner für viele Bürgerinnen und Bürger. Zu Beginn des Ukrainekrieges unterstützte er die Sammlung von Hilfsgütern für Flüchtlinge. Wolfgang Rettig war von 1964 bis 1994 Unterstützer des örtlichen Seifenkisten-Vereins. Er ist seit 25 Jahren Mitglied im Musikverein und seit 20 Jahren im Arbeiter-Samariter-Bund. Er wurde bereits mit der Silbernen Ehrennadel für 25 Jahre aktives Chorsingen ausgezeichnet. „Es gibt noch einiges zu tun“, verkündete er bei der Verleihungszeremonie und fügte hinzu: „Einer alleine kann vielleicht nicht viel stemmen – aber in der Gemeinschaft klappt das!“