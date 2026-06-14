Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt den Landkreis Kaiserslautern mit rund 668.000 Euro beim Ausbau der Kreisstraße 63 zwischen Oberarnbach und der Kreisgrenze zum Landkreis Südwestpfalz. Das hat Innen- und Verkehrsminister Achim Schwickert mitgeteilt. Auf einem rund einen Kilometer langen Abschnitt soll die Fahrbahn erneuert werden. Zudem soll eine instabile Böschung gesichert werden. „Die Erneuerung der Fahrbahn und die Sicherung der Böschung tragen dazu bei, die Strecke dauerhaft leistungsfähig und verkehrssicher zu halten“, sagte Schwickert.