Nach dem Ende der Freibadsaison soll im September die Straße zwischen Waldfischbach-Burgalben und Heltersberg erneut gesperrt werden. Bauarbeiten stehen an.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) wird den oberen Abschnitt der L499 sanieren. Der untere Teil war im Zuge des Hauptstraßenausbaus in Heltersberg mit einer neuen Deckschicht versehen worden. Auf die Ortsdurchfahrt in Geiselberg kommt damit erneut eine zusätzliche Belastung zu.

Was es bedeutet, wenn Heltersberg nicht über Waldfischbach-Burgalben angefahren werden kann, haben die Geiselberger in der Zeit von März 2024 bis Dezember 2025 erfahren, als in Heltersberg ein Teil der Hauptstraße ausgebaut wurde. Der ohnehin nicht in bestem Zustand befindlichen Ortsdurchfahrt Geiselberg tut diese Mehrbelastung – auch durch Schwerlastverkehr – baulich nicht gut. Ein Ausbau ist seit geraumer Zeit Thema. Bis ein solcher tatsächlich erfolgt, wird es noch dauern. Im Jahresgespräch mit dem LBM war darüber informiert worden, dass dem LBM ein Planungsauftrag zum Ausbau der K31 (Ortsdurchfahrt Geiselberg) seitens des Kreises vorliegt. Mit der Planung wurde allerdings noch nicht begonnen.

Gehwege sollen ebenfalls ausgebaut werden

Bereits im Jahr 2023 hatte der Ortsgemeinderat Geiselberg entschieden, dass im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt die Gehwege mit ausgebaut werden sollen. Mittlerweile steht fest, dass die Verbandsgemeindewerke die Wasserleitung inklusive der Hausanschlüsse erneuern werden. Der Abwasserkanal ist momentan noch nicht sanierungsbedürftig. Wie das aussieht, wenn tatsächlich ausgebaut wird, bleibt abzuwarten.

Wenn ein Vollausbau inklusive Gehwege erfolgen soll, sei ein Planfeststellungsverfahren erforderlich, sagt der LBM. So ein Verfahren nehme in der Regel mehrere Jahre in Anspruch. Die Dauer hänge unter anderem von der Projektgröße und der Anzahl der Einwände ab, die im Verfahrensverlauf kommen. Notwendig sei das Planfeststellungsverfahren unter anderem, weil bei älteren Straßen oft private Bauten wie Mauern auf öffentlichem Grund stehen, aber auch öffentliche Bauten – zum Beispiel Gehwege – über privaten Grund verlaufen. So etwas müsse bereinigt werden. Es gehe dann auch um Grundstückszufahrten und um mögliche Einwände anderer Behörden, die zu beachten sind.

Wer bezahlt den Abriss?

Auf ein solches Verfahren könnte verzichtet werden, wenn nur die Straße ausgebaut würde – die Gehwege jedoch nicht. Das lehnt der Geiselberger Ortsgemeinderat ab. Die Gehwege seien nämlich in schlechtem Zustand und müssten erneuert werden. Zudem wurde aufgezeigt, dass ein Planfeststellungsverfahren wohl auch notwendig wird, wenn die Wasserleitung mit erneuert wird. Der Zeitgewinn wäre eher theoretischer Natur. Vor diesem Hintergrund bleibt der Rat bei der Entscheidung aus dem Jahr 2023, dass die Gehwege mit ausgebaut werden sollen.

Die Zeit soll und muss unter anderem genutzt werden, um eine Lösung für das frühere Wohngebäude in der Friedhofstraße 2 zu finden, das im Einmündungsbereich zur Hauptstraße steht. Aus verkehrsrechtlicher Sicht ist ein Abriss erforderlich, da der Einmündungsbereich als unübersichtlich eingestuft ist. Beim Hauptstraßenausbau soll er aufgeweitet werden. Ein Unfallschwerpunkt ist der Bereich nicht. In der Ortsdurchfahrt gilt Tempo 30 – wegen des schlechten Zustands der Straße.

Wer die Kosten für den Abriss des Hauses tragen wird, ist offen. Aktuell gehe die Gemeinde davon aus, dass sie diese Kosten tragen muss, sagt Ortsbürgermeisterin Marika Vatter (FWG). Weder vom Landkreis noch vom LBM lägen rechtsverbindliche Zusagen vor, sich an den Abrisskosten zu beteiligen – obgleich sie dem Straßenausbau dienen. Es sollen weitere Gespräche geführt werden.