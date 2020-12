Der Ausbau der L472 zwischen dem Kreuzungspunkt Weselberg und der Ortsgemeinde Queidersbach ist weitestgehend abgeschlossen, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Für die kommenden Wintermonate ist die freie Strecke einschließlich dem Kreisverkehrsplatz befahrbar. Die Arbeiten an der Bergpassage einschließlich der Höhenstraße sind beendet. Lediglich die Markierungsarbeiten sind aufgrund der Witterung nicht mehr möglich. Der Kreisverkehrsplatz wurde soweit errichtet, dass er befahren werden kann.

Nach der Winterpause erneut gesperrt

Für die restlichen Arbeiten an der freien Strecke und dem Kreisverkehrsplatz wird nach der Winterpause die Strecke erneut für etwa sechs Wochen vollgesperrt, teilt der LBM Kaiserslautern weiter mit. Die gesamte Straßenbaumaßnahme erstreckt sich über eine Länge von rund 2,7 Kilometern und ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Die nun abgeschlossenen Bauarbeiten umfassten eine grundhafte Erneuerung der kompletten Straßenbefestigung sowie Straßen- und Böschungsstabilisierungen. Zudem wurden drei Regenrückhaltebecken zur Entwässerung in der unmittelbaren Nähe der Ausbaumaßnahme angelegt. Die Bankette der Landesstraße sind ebenfalls neu hergestellt worden. Rund fünf Millionen Euro kostet die Baumaßnahme insgesamt, laut LBM. Im Frühjahr 2021 soll sie dann endgültig abgeschlossen werden.