Mit dreiwöchiger Verspätung wird die Landesstraße 382 und der parallel zur Straße verlaufende Radweg zwischen der Ortsausfahrt Schneckenhausen bis zur Einfahrt der Otterberger Grillhütte am Freitag, 9. Dezember, wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Die L382 war in diesem Bereich seit 19. September voll gesperrt, damit die Fahrbahn saniert und der Radweg auf zwei Kilometern Länge erneuert werden konnten. Die Straße erhielt eine neue, 20 Zentimeter starke Asphaltschicht, der Radweg eine um zehn Zentimeter verstärkte Fahrbahn. „Somit können beide Verkehrswege wieder viele Jahrzehnte dem Verkehr standhalten.“ Laut LBM sind die Arbeiten nun abgeschlossen und die Zeit der Umleitung über die B270, die für viele Autofahrer weite Umwege bedeutete, geht dem Ende entgegen. Ursprünglich war eine Bauzeit von acht Wochen angesetzt. Diese verlängerte sich um drei Wochen, „da sich während der Baumaßnahme nach Abtrag des Trennstreifens zwischen Fahrbahn und Radweg weitaus mehr Schichtenwasser sammelte, als dies bei den zuvor gemachten Erkundungsfeldern ersichtlich war“, so der LBM. Deshalb mussten statt der ursprünglich geplanten 150 Meter insgesamt rund 1000 Meter Sickerleitung verlegt werden. Die neue Entwässerungseinrichtung bezeichnet der LBM als „besonders innovativ“: „Hierbei wurde die Entwässerungsrinne seitlich der Fahrbahn monolithisch, also aus einem Betonguss, hergestellt. Somit können Niederschläge noch effektiver abgeleitet werden.“ Da die Schutzeinrichtungen an der L382 noch nicht errichtet wurden, gilt nach der Verkehrsfreigabe auf dem sanierten Streckenabschnitt temporär noch Tempo 50, teilt der Landesbetrieb weiter mit.