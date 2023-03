Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Realschule plus in Queidersbach sowie sechs Grundschulen in der VG Landstuhl erhalten im Zusammenhang mit der Pandemie dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.

Die Anlagen sorgen für frische Luft in den Klassensälen auch bei geschlossenen Fenstern. Geplant sind sie für die Grundschulen in Bann, Kindsbach, Linden, Queidersbach und Schopp sowie