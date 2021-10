Die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau wird für alle Schulstandorte prüfen lassen, ob der Einbau zentraler oder dezentraler Lüftungsanlagen machbar ist. Bürgermeister Erik Emich (CDU) wurde vom Verbandsgemeinderat ermächtigt, die entsprechenden Planungsaufträge im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu vergeben.

Emich erläuterte, dass jede einzelne Schule separat begutachtet werde. Für die Planung werde mit Kosten von rund 56.000 Euro gerechnet. Die Maßnahme insgesamt werde voraussichtlich zwei Millionen Euro kosten. Es soll bei der Bewertung auch ein Blick auf die Kühlung der Räume im Sommer durch diese Anlagen geworfen werden. Der Auftrag für die Planungsleistungen der Errichtung der Be- und Entlüftung mit Kühlung für die Realschule Plus in Miesau wurde an das Planungsbüro GS-Plan aus Otterberg vergeben. Hier fallen Kosten von 19.804 Euro an.

Noch im Rat