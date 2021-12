Die Gemeinde Hütschenhausen wird die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ mit stationären raumlufttechnischen Anlagen ausstatten. Der Gemeinderat hat in seiner Online-Sitzung am Dienstagabend die Ingenieurleistungen hierfür vergeben. Die Steuerhebesätze werden fürs nächste Jahr nicht angehoben.

Wie Ortsbürgermeister Matthias Mahl (CDU) sagte, sollen 13 Einzelgeräte mit Wärmerückgewinnung aufgestellt werden, die stationär in den jeweiligen Räumen über Zu- und Abluftöffnungen im Mauerwerk oder in den Fenstern angeschlossen werden. Die Kosten für die Maßnahme bezifferte Mahl auf 217.427 Euro. Hierzu erhält die Gemeinde 173.942 Euro Zuschüsse vom Bund, sodass der Eigenanteil der Gemeinde 43.485 Euro beträgt.

Es sei eine sinnvolle Maßnahme, da die Geräte auch nach der Pandemie für gute Luft in den Räumen sorgen würden, meint der Ortsbürgermeister. Die anstehenden Ingenieurleistungen wurden an die CTI-Ingenieurgemeinschaft (Rehweiler) vergeben. Diese bekommt hierfür ein Honorar von 13.390 Euro. Mahl informierte, dass die Geräte lediglich zwischen 30 und 35 Dezibel Lärm verursachen würden. Dies entspreche in etwa dem Geräuschpegel eines ruhigen Schlafzimmers bei Nacht. In einer Bibliothek herrsche ein Lärmpegel von 40 Dezibel.

Noch im Rat

Dem Forstwirtschaftsplan 2022 wurde zugestimmt. Er sieht Ausgaben von 31.780 Euro und Einnahmen von 23.562 Euro vor, sodass ein Minus von 8218 Euro eingeplant werden musste. 497 Festmeter Holzeinschlag sind vorgesehen. 420 Festmeter gehen in den Verkauf. Dies bringe Einnahmen in Höhe von 10.740 Euro. Durch die hohen Ausgaben im sonstigen Forstbetrieb kommt das negative Ergebnis für 2022 zustande.