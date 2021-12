Die katholische Kindertagesstätte in Kindsbach soll mit stationären raumlufttechnischen Anlagen ausgestattet werden. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig am Dienstagabend in seiner Online-Sitzung. Die Gemeinde Kindsbach ist Bauträger dieses Kindergartens und somit für solche Maßnahmen zuständig.

Ortsbürgermeister Knut Böhlke (SPD) erläuterte, dass ein Kostenvorschlag des Ingenieurbüros CTI Ingenieurgesellschaft aus Rehweiler vorliege, der die Kosten mit 215.000 Euro beziffere. Hierzu gibt es 80 Prozent Zuschuss vom Bund, so dass die Gemeinde lediglich 20 Prozent der Kosten zu tragen hätte. Eine Zentrale Anlage zu installieren, an die die einzelnen Räume angeschlossen werden, sei im Kindergarten äußerst schwierig. Von einer mobilen Anlage würden die Fachleute abraten. Von einer solchen ginge auch mehr Lärm aus als von anderen.

Im Kindsbacher Kindergarten sollen daher Einzelgeräte mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden, die stationär im jeweiligen Raum aufgestellt und über Zu- und Abluftöffnungen wie Einbauten in Fenster angeschlossen werden. Böhlke betonte, dass die Anlage im Sommer nachts die kühlere Luft mit der wärmeren Luft im Kindergarten austauschen werde. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Zuschussantrag zu stellen.

Noch im Rat

Der Glasfasernetzverteiler der Deutschen Glasfaser soll auf die Grasfläche am Ende des Parkplatzes am Friedhof Richtung neuer Friedhof auf der linken Seite aufgestellt werden.

Einem Antrag nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für die Errichtung und den Betrieb einer Lager-, Umschlags- und Behandlungsanlage für Abfälle in der Industriestraße wurde unter mehreren Voraussetzungen einstimmig zugestimmt.

Das Einverständnis zum Neubau von Lärmschutzwänden der Bahn wurde einstimmig erteilt.