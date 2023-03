In Stelzenberg ist man mit der Planung für den Kindergarten-Neubau ein Stück weitergekommen. Am Mittwochabend beschloss man in einer gemeinsamen Arbeitssitzung des Gemeinderats mit dem Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss jeweils einstimmig, die Planungen für eine Frischeküche sowie eine Lüftungsanlage in Auftrag zu geben.

Wie Bürgermeister Fritz Geib im Nachgang zur Sitzung ausführte, werden die beiden Gremien wahrscheinlich in diesem Monat noch einmal zusammenkommen, um über den Kindergarten-Neubau zu beraten. Zuletzt hatten sich der Rat und der Bauausschuss insbesondere mit dem Thema Lüftungsanlage kontrovers auseinandergesetzt. Denn diese war bei der ursprünglichen Planung nicht vorgesehen, soll nun aber doch in das Gesamtkonzept des Neubaus integriert werden. „Wir hoffen, dass der Neubau beziehungsweise zunächst einmal der Abriss des alten Gebäudes bald starten kann“, sagte der Ortsbürgermeister. Bevor die Abrissfirma anrücken kann, müssten die Versorgungsleitungen für Strom und Gas zunächst abgeklemmt werden, womit man in Stelzenberg eigentlich jeden Tag rechne.

Vor rund einer Woche hatte die freiwillige Feuerwehr von Stelzenberg in den fast leeren Räumen des alten Kindergartens nochmals eine Übung durchgeführt – bevor die Bagger anrücken, die laut Geib jederzeit startklar seien.