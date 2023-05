Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu Engpässen in der Arzneimittelversorgung kam es schon in der Vor-Corona-Zeit, auch wenn das Virus die Lage kurzzeitig verschärft hatte. Die derzeitige Situation ist für Patienten und Apotheker gleichermaßen unbefriedigend. Hiesige Inhaber der Pharmazien sehen die Bundespolitik in der Pflicht.

„Die Situation ist bedrückend. Immer wieder entstehen Engpässe“, beschreibt Stefan Renner, Inhaber der Kur-Apotheke in Landstuhl, seine alltäglichen Erfahrungen. Die Versorgungslücken