Aus dem Lautrer Heimatkochbuch des Landfrauen-Kreisverbandes:

300 Gramm junge Löwenzahnblätter putzen, in lauwarmem Wasser waschen, abtropfen lassen und in eine Schüssel geben. 100 Gramm geräucherter Speck (circa 2,50 Euro) in einem Teelöffel Rapsöl goldgelb anbraten und eine mittelgroße Kartoffel schälen, klein würfeln und zum Speck geben. Mit 125 Milliliter Gemüsebrühe auffüllen und köcheln, bis die Kartoffelwürfel weich sind. Diese dann mit der Gabel zerdrücken, mit einem Teelöffel Senf und Salz, Pfeffer sowie nach Geschmack mit etwas Essig abschmecken. Leicht abgekühlt über die Löwenzahnblätter geben und zugedeckt bei Zimmertemperatur etwa 20 Minuten ziehen lassen. Sammelt man den Löwenzahn selbst und reicht den Salat mit Bratkartoffeln und zwei Spiegeleiern pro Person (circa 50 Cent) belaufen sich die Kosten insgesamt auf etwas mehr als drei Euro.