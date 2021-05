Der Klopapier-Index zeigte es schon vor einigen Wochen an, als der Teillockdown noch recht weit weg war: Die zweite Pandemie-Welle ist angerollt. Denn hin und wieder leerten sich die Toilettenpapierregale in so manchem Supermarkt wieder deutlich schneller und zusehends. Ungute Déjà-vu-Gefühle beschlichen einen: Sind tatsächlich schon wieder Hamsterkäufe angesagt? Zum Teil waren da auch schon die ersten Zettel mit Mengenbeschränkungen rund um das „weiße Gold“, um Küchenpapier, Hefe und ähnliches ausgehängt worden: Mehr als eine bestimmte Anzahl an Päckchen darf seitdem nicht eingekauft werden im jeweiligen Markt. Dem genervten Nicht-schon-wieder-Gedanken folgten dann erst einmal reflexhafte Überlegungen dazu, ob dieses Mal ein größerer Vorrat in den eigenen vier Wänden angelegt werden sollte. Allzu frisch ist nämlich noch die Erinnerung daran, wie man in der Frühphase der Pandemie bewusst nichts hortete – vermeintlich vernünftig und anscheinend ziemlich naiv. Aber dann irgendwann von Supermarkt zu Supermarkt tingeln und darauf hoffen musste, doch irgendwo einmal die ersehnten und mittlerweile dringend benötigten Rollen zu ergattern. Und sich dafür pünktlich zur morgendlichen Öffnung im Geschäft einfand, weil es im Dorf Gerüchte über einen zu erwartenden Nachschub gegeben hatte. Doch selbst der frühe Vogel fing natürlich kein flauschiges Vlies.

Nun, bislang ist es offenbar nicht so schlimm wie im Frühjahr, die Regale bleiben zumindest nicht dauerhaft verwaist. Zum Glück. Doch ansonsten gibt es in Sachen Corona kaum Positives zu vermelden. Die Fallzahlen der Infizierten sind hoch. Kreisbeigeordneter Peter Schmidt sprach am Montag im Kreistag davon, dass unsere Region „tiefroter Bereich“ sei, wo der Inzidenzwert deutlich über 100 liege. Auch an den Schulen hinterlässt das Virus natürlich seine Spuren, in Katzweiler zum Beispiel ebenso wie in Ramstein-Miesenbach. Umso wichtiger ist es nicht nur deshalb, dass zusätzliche Busse eingesetzt werden. Immerhin zehn Fahrzeuge hat der Landkreis löblicherweise beauftragt, selbst wenn er jetzt auf einem guten Teil der Kosten selbst sitzen bleibt. Die Förderung des Landes reicht nämlich bei Weitem nicht aus, um die tatsächlichen Kosten zu decken. Der Förderzeitraum läuft zudem nur bis Ende Dezember. Und danach? Corona ist bis dahin wohl kaum wie von Geisterhand verschwunden. Schon jetzt sollte geklärt werden, wie es weitergeht. Damit es nicht wieder genauso wie zum Start des neuen Schuljahres läuft, als die langen Sommerferien offenbar ja nicht genutzt worden waren, um den Rahmen für den Schülerverkehr in Corona-Zeiten festzulegen.

Erste Schritte in Richtung Neuanfang

Besser früher als später sollte auch geklärt sein, wie es mit dem Gelände weitergehen könnte, auf dem Ideal Automotive produziert. Noch. Denn spätestens in etwa zwei Jahren ist Schluss damit, da sich der Autozulieferer aus Otterberg zurückzieht. Im März hatte ein Brand einen großen Teil des Werkes beschädigt, einem Wiederaufbau erteilte das Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen eine Absage. Nun liegt das große Gelände aber nicht am Rande von Otterberg, sondern mittendrin. Eine Industriebrache darf und sollte es insbesondere dort künftig nicht geben. Insofern ist es gut, dass Stadt und Verbandsgemeinde schon jetzt versuchen, mögliche Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven auszuloten. Das Beispiel Pfaff in Kaiserslautern zeigt, dass aus einem einstigen Industriegelände sogar Innovatives entstehen kann.