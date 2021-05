„Wir haben einen Termin“, rufe ich meinem Mann zu und halte triumphierend mein Handy in die Höhe. Es geht nicht etwa um die erfolgreiche Reservierung eines Tischs in unserem Lieblingslokal, sondern um etwas ganz anderes: Ich habe es geschafft, noch einen Termin beim Wertstoffhof zu bekommen.

Weil die Zentrale Abfallwirtschaft Kapiteltal (ZAK) über Ostern zu hatte, viel Andrang erwartet und wegen Corona nicht zu viele Leute auf die Deponie sollen, vergibt die ZAK jetzt Termine über eine App.

Wir sind jetzt in der fünften Woche des Lockdowns, halten uns an die Kontaktsperre, gehen nur zum Arbeiten, Sportmachen und Gartengießen raus: In Zeiten wo der Lebensmitteleinkauf im Discounter quasi zum Höhepunkt der Woche gehört, haben wir uns diesen Ausflug zum Wertstoffhof verdient. Er ist legal, umweltfreundlich, kostenlos und dient der guten Sache. Das alte Gerümpel kommt weg und man kommt mal wieder raus.

Was muss am dringendsten weg?

Nur zwei Anmeldungen pro Woche und Fahrzeug sind derzeit bei der ZAK möglich, da heißt es gut überlegen: Was muss am dringendsten weg? Gartenhaus gegen Garage? Schließlich ist der Tag gekommen, Freitagvormittag wird ausgeräumt, der Kofferraum unseres Kombis beladen. Zwischen 13 und 15 Uhr dürfen wir kommen, sagt die App.

Strategische Überlegungen werden angestellt: Ist es günstiger, gleich ganz früh loszufahren, um pünktlich zu Beginn der zugewiesenen Zeit da zu sein? Oder besser erst den ersten Ansturm abwarten, um 14 Uhr, oder sogar kurz vor knapp da sein?

Viele Rücklichter, eine endlose Schlange

Diese Überlegungen lösen sich schon auf der Zufahrtsstraße zur „Knaudel“ in Wohlgefallen auf. Meiner Euphorie weicht Ernüchterung. Viele Rücklichter, eine endlose Schlange. Unsere Zugangsberechtigung wird schon an der Straße, weit vor dem Eingangstor von einem Mitarbeiter des ZAK durch die geschlossene Scheibe geprüft. „Na ja, die hatten bis jetzt ja auch Mittagspause, vielleicht hat es sich deswegen nur ein bisschen aufgestaut“, meint mein Mann noch vorsichtig optimistisch. Denn tatsächlich hatten wir auf die Option „früh hinfahren“ gesetzt und sind kurz vor 13 Uhr da.

Nichts geht voran

Langsam, langsam setzen sich die Autos vor uns in Bewegung. Dann stehen wir wieder gut 20 Minuten. Die Sonne brezelt auf unser Auto. Ich lasse mein Fenster runter. Der Wind ist zu kalt, also wieder rauf. So geht es hin und her. Mein Mann trommelt mit den Fingern auf das Lenkrad. Langsam geht es weiter. Das Werkstor kommt in Sicht. Wieder minutenlanger Stopp. Nichts geht voran.

Auch hier kann man Menschen beobachten

Es sind Ferien. Wenn nicht Corona wäre, wären wir vielleicht in die Stadt gefahren, ein Eis essen, hätten den Leuten beim Flanieren zugesehen. Aber auch hier kann man Menschen beobachten: Mehrere Wagen vor uns blickt ein Ehepaar ratlos unter die geöffnete Motorhaube seines Autos. Die Frau strafft schließlich entschlossen den Riemen ihrer Handtasche über die Schulter und geht Richtung Verwaltungsgebäude. Fünf Fahrzeuge überholen das Pannenfahrzeug, dann heißt es wieder Stopp. Näher an das Auto der Pechvögel herangerückt, bekommen wir Minuten später mit: „Hilfe kommt“. Die zwei tun mir leid. Später am Nachmittag werden wir das Paar aber an der Abgaberampe wiedersehen. Sie konnten ihr Fahrzeug glücklicherweise wieder zum Laufen bringen.

Nach einer Stunde Warten haben wir immerhin schon mal das Werkstor erreicht. Wir zappen durch die Radioprogramme. Es geht wieder fünf Autos weiter. Auf dem Gelände der ZAK werden wir ein zweites Mal von einem Mitarbeiter kontrolliert. Inzwischen ist es 15 Uhr.

ZAK-Mitarbeiter navigieren

Dann können wir weiter fahren und die Abladerampen kommen in Sicht. Inzwischen schwant uns auch, warum das alles so lange dauert. Vor und hinter uns stehen Fahrzeuge mit vollem Kofferraum – klar den haben wir ja auch – aber auch mit Hängern. Den Sperrmüll sorgfältig nach verschiedenen Materialien zu sortieren, das dauert seine Zeit. „Die Heimwerkerprofis wissen eben, wie es geht“, seufze ich.

Doch schließlich haben wir es geschafft. Wir schälen uns aus den Autositzen. Die ZAK-Mitarbeiter sind super nett, navigieren uns durch das Mülltrenn-System. Unser Sperrmüll fliegt schwungvoll in die Container. Der Kofferraum leert sich, innerhalb einer viertel Stunde haben wir alles erledigt. Das ist ein befriedigendes Gefühl. Und auch das Rauskommen tat mal wieder richtig gut!