Kupferdiebe haben am vergangenen Wochenende in einem Betrieb in der Bruchmühlbach-Miesauer Eisenbahnstraße zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter zwischen Freitag, 27. Februar, 17 Uhr, und Montag, 2. März, Zutritt zum Firmengelände, wo sie Kupfer im Wert von mehreren Zehntausend Euro stahlen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Kraftfahrzeug abtransportiert haben und möglicherweise über einen Feldweg in Richtung Birkenstraße geflüchtet sind. Wer am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eisenbahn- und Birkenstraße beobachtet hat, soll sich mit der Polizei in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 0631 36913312.