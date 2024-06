Erbstück von der Großtante? Fundstücke vom Speicher? Ob es sich bei teils langgehegten Familienschätzchen um tatsächliche Kostbarkeiten handelt, kann am Samstag in Frankenstein in der Villa Denis in Erfahrung gebracht werden. Vielleicht wird dort aus manch verstaubtem, ungeliebtem Erbstück noch eine Urlaubsreise.

Drei Experten stehen am 29. Juni von 10 bis 17 Uhr zur Verfügung, um im stilvollen Ambiente der denkmalgeschützten Villa Denis diverse Objekte von Besuchern in Augenschein zu nehmen. Fachkundig und kostenfrei erstellen sie Expertisen und bewerten die Gegenstände. Ob es sich um Gemälde und Grafiken dreht, Skulpturen, Schmuck, Armbanduhren oder Münzen – die Experten geben eine fundierte Einschätzung ab. Viele dürfte diese Szenerie an das ZDF-Format „Bares für Rares“ erinnern.

Initiator der Veranstaltung ist Charles Bamberger senior, Inhaber des „Mannheimer Auktionshauses & Dekor“. Seine Familie ist seit mehr als 75 Jahren im Kunst- und Schmuckhandel tätig und lässt sich auf einen Kunsthandel in München den 1930er Jahren zurückführen. Mittlerweile betreibt die Familie mehrere Häuser.

Keine Möbel, Briefmarken und Puppen

Vor zehn Jahren reifte die Idee, eine Art Kunstsprechstunde einzuführen. Dafür kommt eine Expertenauswahl zu festen Terminen in verschiedene Städte. „In Kassel sind wir sogar dreimal im Jahr. Im Schnitt kommen an die 40 Leute zur Begutachtung“, berichtet Charles Bamberger junior. Der gleichnamige Neffe des Mannheimer Inhabers gehört zur vierten Generation des Traditionsunternehmens. Er zeichnet für die Terminierung zu den Sprechstunden verantwortlich.

„Man kann auch spontan ohne Termin kommen, muss dann aber Wartezeit einplanen.“ Der Kunstexperte erfragt am Telefon direkt die Art des zu begutachteten Objektes, damit der passende Experte zugeteilt werden kann. Eine Viertel- bis halbe Stunde plane er pro Beratung ein. Da die Fachleute größtenteils auf den Gebieten der Kunst und des Schmucks spezialisiert seien, gebe es keine Bewertung von Möbeln, Briefmarken und Puppen.

Direktverkauf möglich

Bei Gemälden sei den Experten schon so mancher Höhepunkt präsentiert worden, wie etwa ein Original von Salvador Dali, erinnert sich Bamberger junior. Manche Kunden kämen zur Sprechstunde, um sich lediglich eine Bewertung ihres Gegenstandes geben zu lassen, andere wiederum kämen mit direkter Verkaufsabsicht.

Je nach Art und Wertigkeit der Objekte kauften die Experten diese auch mal direkt ab. Lukrativer sei für den Verkäufer aber meistens die Überlassung der Ware zur Kommission oder Auktion. Zweimal pro Jahr fänden große Auktionen mit qualitativ hochwertigen Objekten statt. Bei einer Kommission fielen zwanzig Prozent des Erlöses an die Händler.

Info

Die Kunstsprechstunde findet am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 17 Uhr in der Villa Denis, Diemerstein 9, in Frankenstein statt. Anmeldung unter Telefon 0621 48206919 oder 0176 60431432.