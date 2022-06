Der Kultursommer beginnt. Die erste von sieben Open-Air Veranstaltungen findet am Samstag, 2. Juli, um 19.30 Uhr in Krämers Hof in Alsenborn statt. Fünf weitere Filmvorführungen werden in Alsenborn, eine in Imsbach folgen.

Die Kooperation mit dem Verein ProKult (Club zur Förderung der Filmkultur in der Provinz) und mit Hilfe der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur machen es möglich, erneut den idyllischen Innenhof des ehemaligen Gasthausanwesens zu nutzen. Mit einem musikalischen Vorprogramm, Illuminationen, Essen und Getränken und ohne Corona-Auflagen bietet das Provinz Programmkino Enkenbach in freier Natur Entspannung pur. Die beliebte Sommerreihe beginnt mit der französischen Filmkomödie „Monsieur Claude und sein großes Fest“, der Fortsetzung von „Monsieur Claude und seine Töchter“ und „Monsieur Claude“. Zum 40. Hochzeitstag von Claude und Marie Verneuil organisieren die vier Töchter eine Überraschungsparty. Mit Esprit, Witz und reichlich Komik wird das entstehende Chaos aufgelöst. Gepflegte Unterhaltung liefert im Vorprogramm das „Trio Tango Palatino“ mit Klaus Leppla (Geige, Saxofon), Wolfgang Graff (Akkordeon) und Georg Bingert (Kontrabass). Sein Stil ist von südamerikanischer und europäischer Tango- und Kaffeehausmusik geprägt.

Mitte Juli geht es weiter

Melodiösen Jazz in Richtung Swing, Smooth und Lounge bietet am Samstag, 16. Juli, das Trio „Take Blue“ bestehend aus den Mainzer Musikern Sebastian Regner (Gitarre, Gesang), Alfred Hupfauer (Trompete, Flügelhorn, Gesang) und Christian Engelmann (Gitarre, Gesang). Es folgt der Film „À la carte – Freiheit geht durch den Magen“: Ein französischer Gourmet-Koch brüskiert im 18. Jahrhundert mit seiner Kunst um die Kartoffel den Adel und kocht fürs niedere Volk. Als „kulinarisches Kino in opulenten Bildern“ bezeichnet der Filmspiegel Essen die Geschichte über eine späte Liebe und darüber, wie es zum ersten Restaurant in Frankreich kam.

Ins Freibad Alsenborn kommt das Provinz Programmkino am Freitag, 12. August, „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ wird gezeigt. Sommergefühle gibt es, wenn es im Alsenborner Freibad am Samstag, 13. August, heißt: „Beckenrand Sheriff“. Vergleiche mit dem ortsansässigen Schwimmbad sind ausgeschlossen, denn in der Filmkomödie geht es um ein abgetakeltes Schwimmbad im oberbayrischen Grubberg, das kurz vor der Schließung steht. In kauzigen Hauptrollen spielen Milan Peschel, Sebastian Bezzel und Gisela Schneeberger.

Ende August in die Bergbau-Erlebniswelt

Zurück in Krämers Hof geht es am Freitag, 19. August. In Kooperation mit der Atlantischen Akademie Kaiserslautern bringt das Provinzkino das Musical „Westside Story“ auf die Leinwand. „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“ kann man am Samstag, 20. August, in Krämers Hof suchen. Das Roadmovie erzählt die Geschichte eines ungleichen Paares, das auf witzige Weise Tod, Freundschaft und Behinderung nicht ausgrenzt. Zur Einstimmung spielt „Acoustic Nation“.

Livemusik und Kino treffen am Samstag, 27. August, in der Bergbau-Erlebniswelt in Imsbach aufeinander. Vor der illuminierten Felskulisse des Tagebaus spielt die Band „Pony & Kleid“ Songs von den Beatles bis Nirvana. Danach gibt es den Film „Pride“. Die Posse aus der Thatcher-Ära 1984 erzählt mit einer Prise trockenem britischem Humor die Allianz einer Gruppe Schwuler und Lesben mit streikenden Bergarbeitern. Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit.

Info

Eintrittspreis 15 Euro. Vorverkauf nur online auf openair.provinz80.de (Kartenrückgabe ist ausgeschlossen). Einlass Abendkasse ab 19.30 Uhr, musikalisches Vorprogramm 20.30 Uhr. Filmbeginn gegen 21.30 Uhr bei ausreichender Dunkelheit.