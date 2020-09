Der Grüffelo ist zu Besuch in der IGS Otterberg. Aber nicht als Schüler, sondern als Protagonist im Figurentheater „Der olle Grüff“. Darin geht es um die Macht der Fantasie und den großen Mut der Kleinsten. Aufgeführt wird das Stück für Kinder ab drei Jahren am Samstag, 19. September, um 15 Uhr in Aula der Schule.

Veranstalter ist KulturArt Otterberg. Petra Schuff hat das bekannte Kinderbuch über den zum Fürchten aussehenden Grüffelo mit den grässlichen Tatzen und der hässlichen Warze im Gesicht für ihr Figurentheater umgeschrieben. Dabei herausgekommen ist ein wunderbares Lehrstück über Furcht und Unerschrockenheit, ein Lehrstück über den Mut der Kleinen, die großen Erfolg haben, wenn sie ihre Fantasie gebrauchen, verspricht KulturArt.

Darum geht es bei dem Stück: Eine kleine Maus geht spazieren, ganz ohne Furcht. Um den anderen Tieren, denen sie dabei begegnet, Angst zu machen, erfindet sie einen Freund: den schrecklichen Olegrüff. Daraufhin lassen alle Tiere die kleine Maus in Ruhe. Doch dann steht plötzlich ein echter Olegrüff vor ihr und dessen Lieblingsspeise sind ausgerechnet kleine Mäuse. Was wird die kleine Maus wohl tun?

Petra Schuff hat mit ihrem Figurentheater schon zahlreiche Preise erhalten und „ist viel unterwegs, um mit ihren Stücken Klein und Groß zu erfreuen“, wie sie der Veranstalter beschreibt.

Das Stück „Der olle Grüff“ ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Eine Voranmeldung zum Besuch des Figurentheaters ist erforderlich bei der Touristinfo Otterberg unter der Telefonnummer 06301/607800.