Seniorennachmittage sind aufgrund der Corona-Pandemie nicht erlaubt. Um den älteren Bürgern in Hochspeyer dennoch eine Freude zu machen, hatte sich der Arbeitskreis „Senioren Hochspeyer“ eine süße Überraschung ausgedacht.

„Es war ein toller Erfolg. Wir haben am Samstagnachmittag viele Senioren glücklich gemacht.“ Ortsbürgermeister Dominic Jonas (CDU) freut sich sehr über „das Lachen der Senioren“ als Dankeschön für das Kuchengeschenk.

Da die sonst üblichen Seniorennachmittage im Mai und November wegen Corona nicht stattfinden können, hatte sich der Arbeitskreis „Senioren Hochspeyer“ mit Petra Hofmann, Katrin Franzreb und Irene Scherer, überlegt, wie den älteren Mitbürgern eine Freude gemacht werden könnte. Die Frauen waren zu dem Schluss gekommen, dass es Kuchen für die älteren Mitbürger geben sollte. Nach der Ankündigung der Aktion „Zumm Mittnemme“ hätten sich prompt einige Bürger gemeldet, die zusätzliche Kuchen spenden wollten.

Gaumenfreuden am Rathaus

Rund zehn süße Leckereien fanden so am Wochenende ihren Weg zu rund 40 Hochspeyerer Senioren. „Tolle Torten mit Obst und viele trockene Kuchen“ waren im Angebot, wie Dominic Jonas berichtet. Von 13 bis 15 Uhr konnten die Gaumenfreuden am Rathaus entgegengenommen werden.

Für die nicht mehr mobilen Senioren war ein Lieferservice eingerichtet. Beigeordneter Klaus Schuler (FWG), Bernd Kitter, Erster Beigeordneter Alexander Mock (SPD) und Dominic Jonas fuhren die Kuchen aus. „Das größte Dankeschön war die Freude, die wir bereiten konnten“, blickt der Ortsbürgermeister erfreut zurück. „Wir werden diese Aktion immer mal wieder einstreuen“, stellt er in Aussicht.