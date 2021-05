Der Ausbau der Kreuzung L363/L395 (Saarbrücker Straße) in Landstuhl beginnt am Donnerstag. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. In Abhängigkeit der Arbeiten werde das Projekt etwa vier Tage andauern.

Während der Bauarbeiten wird der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt in Landstuhl ab dem Abzweig in die Bahnstraße Richtung Kindsbach. Von Ramstein kommend, verläuft die Umleitung über das „Gewerbegebiet West“ von Landstuhl in Richtung Kindsbach. Die Umleitung gilt ebenso in umgekehrter Richtung. Die komplette Trag- und Deckschicht wird erneuert. Im Zuge des Ausbaus werden auch kleinere Teilbereiche der Straßenbefestigung neu aufgebaut. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 90.000 Euro. Die Maßnahme soll bis Sonntag, 16. Mai, abgeschlossen werden. Die Ausbauarbeiten an der L363 seien dringend notwendig, um weitere Verkehrsbeschränkungen zu vermeiden, so der LBM.