Von einem Tag auf den anderen keine Präsenzkurse mehr, Ungewissheit über das weitere Vorgehen zu Zeiten einer Pandemie und dann die schrittweise Rückkehr in einen an viele Schutzmaßnahmen anzupassenden Betrieb: Hinter der Kreisvolkshochschule Kaiserslautern liegen herausfordernde Monate. Rebecca Leis von der Pressestelle der Kreisverwaltung verspricht Bewährtes und Neuigkeiten im kommenden Herbst/Winter-Programm.

„Die meisten Kurse finden wieder statt, nur wenige Dozenten haben dieses Semester vorsorglich auf Kursangebote verzichtet“, sagt Leis. Der Großteil der Dozenten biete das bewährte Programm an. Zusätzlich konnten noch weitere Angebote im Freien, teilweise mit neuen Dozenten, ins Programm genommen werden. Dazu zählen: Waldbaden in Johanniskreuz, Outdoor-Fitness und Vorträge zum Thema Wald an der Heidehütte in Enkenbach-Alsenborn sowie Qi Gong-Workshops an der Burg Nanstein in Landstuhl. Schon länger und teilweise regelmäßig im Programm seien Outdoor-Fitness und Mami-Fit-Kurse mit Kinderwagen in Queidersbach sowie Wildkräuter-Exkursionen in Weilerbach, Linden und Otterberg.

„Bürger schätzen Präsenzveranstaltungen“

Viele Dozenten hielten bei schönem Wetter ihre Gesundheitskurse nach Rücksprache mit den Teilnehmern auch im Freien ab. Onlinekurse, derzeit beschränkt auf die Themen Sprachen und Bauchtanz, seien neu im Programm. „Aber es ist zu spüren, dass die Bürgerinnen und Bürger Präsenzveranstaltungen schätzen und auch einfordern. Viele sind froh, dass Kurse überhaupt wieder stattfinden können und möchten sich treffen. Dennoch sind die Anmeldezahlen etwas verhalten, obwohl wir an allen Kursorten die geltenden Hygienebestimmungen beachten und deren Einhaltung auch einfordern. Somit besteht eigentlich kein Grund zur Sorge und die Kurse der Kreisvolkshochschule können bedenkenlos besucht werden“, betont Leis.

Corona verschärft die Raumprobleme

Die bisher schon bestehenden Probleme mit verfügbaren Kursräumen – speziell für Gesundheitskurse – seien durch Corona und die erforderlichen Auflagen, wie Personenbegrenzung nach Raumgröße und Lüftungsmöglichkeiten, leider stark verschärft. Viele Kurse mussten dadurch entweder in der zugelassenen Teilnehmerzahl begrenzt werden oder in andere Räume umziehen. „Das stellt momentan das größte Problem für die Kreisvolkshochschule dar, das es zu lösen gilt“, so Leis.

Sie erklärt, dass „generell die Kreisvolkshochschule den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis die Möglichkeit zur Weiterbildung vor Ort geben möchte“. Nach Möglichkeit sollen in den Verbandsgemeinden Kurse nach den Bedürfnissen der Bürger angeboten werden – ergänzend zu den bereits vorhandenen Angeboten der örtlichen Vereine. Dafür werden neben den Bedarfsmeldungen an Kursen auch Räume in den Gemeinden zur Durchführung benötigt. Vorschläge und Angebote seien willkommen. Auch neue Dozenten dürften sich jederzeit bei der Kreisvolkshochschule melden. Einem Grußwort des Landrats Ralf Leßmeister (CDU) und der Vorsitzenden der Kreisvolkshochschule, Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt (CDU), auf der Homepage der Kreisvolkshochschule ist zu entnehmen, dass „es nach wie vor nicht ausgeschlossen werden kann, dass manche Kurse coronabedingt nicht wie ausgeschrieben stattfinden können, da bei Druck noch nicht alle Details abschließend geklärt werden konnten“.

