270 Kurse ins Programm aufgenommen hat die Kreisvolkshochschule (KVHS) Kaiserslautern für das neue Semester. Es beginnt am Montag, 17. Januar, und läuft bis zu den Sommerferien.

„Die Kurse in diesem Zeitraum beginnen zu unterschiedlichen Terminen und so kann jederzeit noch mit etwas Neuem begonnen werden“, teilt die Kreisverwaltung mit. Es handelt sich überwiegend um Präsenzveranstaltungen, aber auch im Internet wird einiges angeboten. Unter anderem gibt es Vorträge zur Nutzung von Sozialen Medien und Messengerdiensten. Wer will, kann auch orientalischen Tanz erlernen oder sich zur Kindertagespflegeperson ausbilden lassen.

Für alle Altersklassen

Neben den bekannten und bewährten Kursen finden sich auch neue Angebote. Darunter sind auch viele für Kinder und Jugendliche – wie Cheerleading, Malen und Zeichnen, Upcycling basteln und Töpfern. Für alle geeignet sind laut Kreisverwaltung Kurse wie „Wald-FREI-Zeit“, Pilzlehrwanderungen, Spielen(d) lernen, Fensterdeko aus Draht, Upcycling nähen, Englisch für Eltern, Russisch, Tippen lernen, Orientalischer Tanz, Mama fit – Baby mit, Jin Shin Jyutsu, Ganzkörperfitness im Freien und ein Wildkräuter-Kochkurs. Für Senioren und Seniorinnen gibt es spezielle Angebote wie Selbstverteidigung, Gedächtnistraining, Smartphones für Anfänger, Computerkurse und Faszienfitness. Vorträge zu Themen wie „Grundlagen des 3D-Drucks“, „Einführung in die Biografiearbeit“, „zwischen Vergesslichkeit und Demenz“ und „Pensioniert – ausrangiert oder neu orientiert“ sind ebenfalls geplant.

Über weitere Anregungen für das Programm oder über Bewerbungen als Dozent freut sich Carola Würtz, die Leiterin der Kreisvolkshochschule. Erreichbar ist sie unter der E-Mail carola.wuertz@kaiserslautern-kreis.de sowie unter der Telefonnummer 0631 7105395.