Die Kreisverwaltung Kaiserslautern ist beim Kinderrechtepreis des Landes Rheinland-Pfalz auf Platz zwei gelandet – dank eines Projekts, das Schüler umgesetzt haben.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, hat eine Kinderjury die Gewinner ausgewählt und zusammen mit Familienministerin Katharina Binz den Preis in Höhe von 2000 Euro an den Kreisbeigeordneten Peter Schmidt und die Kreisjugendpflegerin Petra Brenk übergeben. „Wir freuen uns außerordentlich, dass unser Projekt ausgezeichnet wurde“, sagte Schmidt. „Die Idee, Kinderrechte nicht nur als theoretisches Konzept zu betrachten, sondern sie durch die Augen der Kinder zu sehen, zu hören und zu fühlen, wurde großartig umgesetzt“, betonte er.

Lied und Musikvideo

Kinder aus 13 Grund- und Förderschulen im Landkreis Kaiserslautern hatten beim Kinderrechteprojekt „Kinder haben Rechte“ für ihre Schulen mit einem Song teilgenommen, um auf ihre Rechte aufmerksam zu machen. Der Songtext entstand in Workshops, eingesungen wurde das Lied von den Schülerinnen und Schülern. Begleitet wurde das Projekt von dem Musiker Alex Breidt sowie den Schulsozialarbeiterinnen vor Ort. An vier Projekttagen vor den Sommerferien 2025 trafen sich die Kinder in einem Jugendhaus in Landstuhl. Dort setzten sie sich spielerisch und kreativ mit ihren Rechten auseinander. Dabei standen folgende Fragen im Mittelpunkt: Welche Kinderrechte kennen wir? Wo werden sie bereits gelebt? Was beschäftigt uns im Alltag?

Aus den Gesprächen zu diesen Fragen entstand nicht nur ein Lied. Auch ein Musikvideo gestalteten die Kinder eigenständig mit und produzierten es teilweise selbst. Das Ergebnis wurde beim Altstadtfest in Kaiserslautern auf einer Bühne eines Radiosenders präsentiert. Mittlerweile ist es auch online auf den Schulseiten sowie auf der Homepage der Kreisverwaltung abrufbar.