Gute Nachricht für die Ortsgemeinden: Auch im kommenden Jahr soll der Kreisumlagesatz nicht erhöht werden.

Die Kreisumlage ist die Zahlung, die die 50 Ortsgemeinden an den Landkreis zu entrichten haben, um die von diesem erbrachten öffentlichen Aufgaben zu finanzieren. In den Entwurf des Kreishaushalts für 2022 hat die Verwaltung einen Umlagesatz von 42,25 Prozent „eingepreist“, wie Landrat Ralf Leßmeister (CDU) berichtete. Im Kreisausschuss, der dem Kreistag eine Empfehlung gibt, fand der gleichbleibende Satz die einhellige Zustimmung aller Fraktionen. Nun muss noch der Kreistag in seiner für Montag, 14. Dezember, geplanten Haushaltssitzung über die Umlage befinden und die ADD als Aufsichtsbehörde muss ihn genehmigen.

In der Vergangenheit war dies häufig nicht der Fall: 2016, 2017 und 2019 hielt die ADD den Satz für zu niedrig und erhöhte ihn zwangsweise. Gegen diese sogenannten Ersatzvornahmen hat der Landkreis erfolgreich vorm Oberverwaltungsgericht geklagt: Seit das Bundesverwaltungsgericht diese Entscheidung im Sommer gebilligt hat, ist das Urteil rechtskräftig.

Hoffnung auf Nachsicht wegen Pandemie

Landrat Leßmeister hofft, dass die ADD trotz eines im Kreisetat zu erwartenden Defizits von 7,1 Millionen Euro im Ergebnis- und 3,4 Millionen Euro im Finanzhaushalt wie schon 2021 Nachsicht walten lässt und wegen der Pandemie keine haushaltsrechtlichen Vorgaben macht. Von der ungewöhnlich frühen Verabschiedung des Kreishaushalts noch im alten Jahr verspricht sich Leßmeister zudem eine frühere Genehmigung des Zahlenwerks, wie er sagt.