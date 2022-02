Gute Nachricht für die Orts- und Verbandsgemeinden im Landkreis: Die Kommunen erhalten auch für die Jahre 2017 und 2019 Geld aus der Kreisumlage zurück. Insgesamt geht es dabei um eine Summe von knapp vier Millionen Euro, die nun in die Gemeindekassen zurückfließt.

„Die Aufsichtsbehörde ADD hat unsere Widersprüche auch für diese beiden Jahren akzeptiert“, teilte Landrat Ralf Leßmeister (CDU) am Montagnachmittag im Kreistag mit. Die Rückzahlung aus dem Jahr 2016 ist bereits an die Kommunen geflossen. Der Kreis hatte dies vor Gericht erstritten, als er sich gegen die zwangsweise Erhöhung der Kreisumlage – also der Zahlung, die die kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu entrichten haben – gewehrt hatte. Denn die Aufsichtsbehörde hatte den Umlagesatz, den normalerweise der Kreistag festsetzt, in den Jahren 2016, 2017 und 2019 per Ersatzvornahme um zwei Punkte auf 44,23 Prozent erhöht. Das Oberverwaltungsgericht sah dieses Vorgehen als rechtswidrig an und gab der Klage des Landkreises statt. Darauf hin floss zunächst das zu viel bezahlte Geld für das Jahr 2016 an die Gemeinden zurück. Nun sollen auch die Mittel für die beiden anderen Jahre, die der Kreis vorsorglich zurückgestellt hat, an die Kommunen überwiesen werden. Für 2017 beläuft sich die Summe für alle 50 Orts- und sechs Verbandsgemeinden auf 2,029 Millionen Euro, für 2019 auf 1,915 Millionen Euro.