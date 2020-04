Die Coronakrise hat auch Auswirkungen auf die politischen Gremien des Landkreises: Um die Gefahr einer Ansteckung der Ratsmitglieder untereinander zu minimieren, entscheidet der Kreisausschuss am Montag, 20. April, mit welcher Besetzung der Kreistag in seine nächste Sitzung gehen wird. Diese soll übrigens nach drei Jahren erstmals wieder im traditionellen Sitzungssaal im Kreishaus an der Lauterstraße stattfinden – wenn es klappt.

42 Mitglieder hat das Kreisparlament normalerweise. Um politisch beschlussfähig zu sein, genügen aber 50 Prozent der Mandatsträger. „Eine Halbierung des Kreistags, natürlich mit paritätischer Besetzung der Fraktionen: Genau das wollen wir für die Dauer der Coronakrise vorschlagen“, erläutert Landrat Ralf Leßmeister (CDU) auf RHEINPFALZ-Anfrage. Sollte diese Idee nicht die Zustimmung des Kreisausschusses finden, wäre ein Umzug die Alternative: „Dann müssten wir die nächste Kreistagssitzung in einen größeren Veranstaltungsraum, etwa in die Landstuhler Stadthalle oder ins Congress Center Ramstein, verlegen“, sagt der Verwaltungschef.

Der neue alte Sitzungssaal ist nicht groß genug

Damit bliebe der Große Sitzungssaal in der Kreisverwaltung, der nun endlich fertig saniert ist, allerdings weiter ungenutzt. Denn dort ist zu wenig Platz, um die Corona-Abstandsregeln für 42 Menschen einzuhalten. „Für die Sitzung des Kreisausschusses reicht es: Jeder der 14 Mitglieder erhält einen zwei Meter großen Tisch für sich allein. Das ist kein Problem“, berichtet Ralf Leßmeister und hofft, dass das Gremium den Halbierungsvorschlag annehmen und die Kreistagssitzung dann ebenfalls nach jahrelangem Exil im Deutschordenssaal der Kreissparkasse endlich wieder am angestammten Platz stattfinden kann. Da die Anzahl der Fraktionsmitglieder über alle Parteien hinweg durch zwei teilbar sei, ließe sich die Halbierung auch problemlos umsetzen. Die CDU hat 14 Sitze, die SPD zehn, die FWG sechs, AfD und Bündnis 90/Die Grünen haben je vier sowie Linkspartei und FDP je zwei Mandate.

Höchstwahrscheinlich vom Tisch ist angesichts der derzeitigen Infektionsrate und der von Bund und Ländern vorgeschlagenen Lockerungen eine dritte Alternative: die „Alleinregentschaft“ des Landrats. „Wäre es zu einer Ausgangssperre gekommen, hätte beschlossen werden können, dass ich in Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden Entscheidungen bis zu einem gewissen Kostenrahmen allein treffe“, erläutert Leßmeister. „Aber so wie die Situation im Moment ist, wird es dazu ja nicht kommen.“