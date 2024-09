Ein halbes Jahrhundert saß Harald Hübner im Kreistag – erst für die SPD, zuletzt für die FWG. Dafür erhielt der Bruchmühlbach-Miesauer jetzt die neu geschaffene Siebenpfeiffer-Medaille, die der Kreis zum ersten Mal verliehen hat.

„Sie sind schon mein siebter Landrat“, sagte Hübner zu Ralf Leßmeister, als dieser ihm in der jüngsten Kreistagssitzung die Medaille überreichte und ihm für sein jahrzehntelanges Engagement in der Kommunalpolitik dankte. Hübner gehört dem neuen Kreistag nicht mehr an, hat aber weiter ein Mandat im VG- und Ortsgemeinderat seiner Heimatgemeinde.

Nicht mehr Mitglied des Kreisparlaments ist auch Walter Rung. Der CDU-Politiker aus Hochspeyer wurde für 40 Jahre von Landrat Leßmeister geehrt. Auszeichnungen für 35 und 30 Jahre Zugehörigkeit gab es für Walter Altherr ( CDU) und Peter Degenhardt (CDU), beide aus Mittelbrunn. Neben diesen dienstältesten Mitgliedern zeichnete Leßmeister noch zahlreiche weitere langjährige Mandatsträger aus.