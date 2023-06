Gute Nachricht für alle Verkehrsteilnehmer: Nach einer Bauzeit von unter zwei Jahren ist die Strecke zwischen der L356 auf Höhe der Firma Rettenmeier im Industriezentrum Westrich in Ramstein und dem Ortsteil Weltersbach seit Dienstag wieder für den Verkehr frei gegeben.

Die Kreisstraße 9/Kaiserslautern ist auf diesem Teil in zwei Bauabschnitten komplett saniert worden. Verzögerungen hatte es immer wieder wegen schlechter Witterung und ungünstiger Untergrundverhältnisse gegeben. Die Kosten der gesamten Maßnahme liegen laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) bei rund 1,78 Millionen Euro. Dabei beteiligte sich das Land mit etwa 1,065 Millionen Euro.

Ursprünglich sollte die Strecke bereits im Jahr 2021 als eine Gesamtmaßnahme saniert werden, so der LBM. Aufgrund der kurzfristigen Ansiedlung des Logistikunternehmens Amazon, das eine Zufahrt zur Kreisstraße 9/Kaiserslautern hat, musste die Behörde allerdings umplanen: Die notwendigen Erschließungsarbeiten für das Logistikunternehmen wie das Anlegen von Linksabbiegespuren, eine Verbreiterung der Fahrbahn und der Bau einer Ampelanlage sollten gleichzeitig mit dem Ausbau der Kreisstraße erfolgen. Aus diesem Grund sei auch die gesamte Ausbaustrecke in zwei Bauabschnitte aufgeteilt worden, so der LBM.

Schlechte Witterung und ungünstige Untergrundverhältnisse

Der erste Bauabschnitt von der L356 bis zum Logistikunternehmen begann im September 2021, fertig gestellt wurde er im Mai 2022. Für den Bau des restlichen Teilstücks zwischen Amazon und dem Ortsteil Weltersbach rollten die Bagger dann ab Mitte September vergangenen Jahres. „Aufgrund der schlechten Witterung im vergangenen Winter und wegen der schlechten Untergrundverhältnisse mussten die Arbeiten zwischen Mitte Dezember 2022 und Anfang März 2023 eingestellt werden“, teilt der LBM mit. Ab Anfang März seien die Arbeiten dann reibungslos verlaufen und hätten fristgerecht Anfang Juni beendet werden können.

Tragfähigkeit des Unterbaus verbessert

Mit den durchgeführten Arbeiten sei fast die gesamte Strecke grundlegend saniert worden, so die Behörde. Der alte vorhandene Straßenaufbau wurde beseitigt, die Tragfähigkeit des Untergrundes wesentlich verbessert und ein neuer Straßenaufbau eingebaut. Lediglich in dem rund 500 Meter langen, bereits ausgebauten Teilstück vor Weltersbach mussten nur die Asphaltdeckschicht erneuert und einzelne Risse saniert werden. Zwischen der L356 und dem Logistikunternehmen wurde die Fahrbahnbreite auf 7,50 Meter aufgeweitet. Die Fahrbahnbreite im weiteren Verlauf der Kreisstraße 9/Kaiserslautern bis Weltersbach beträgt danach noch sechs Meter. Im Waldstück wurde die Kuppe abgesenkt, die Fahrbahn verschwenkt und eine Kurve aufgeweitet. „Insbesondere die Sichtverhältnisse konnten somit wesentlich verbessert werden“, erläutert der LBM die Maßnahmen. Für beide Bauabschnitte musste der Verkehr in beiden Richtungen über die Landesstraße 356 – Ramstein – Landesstraße 363 – Steinwenden umgeleitet werden.