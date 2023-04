Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Gerhard Lang aus Frankelbach ärgert sich darüber, dass die Filiale der Kreissparkasse (KSK) in Olsbrücken noch immer geschlossen ist und er weite Wege in Kauf nehmen muss, um an einen Kontoauszug zu kommen. Ab Dienstag wird die KSK fünf größere Filialen wieder öffnen, kündigt sie an – Olsbrücken ist indes nicht darunter.

Dass viele Geschäftsstellen der KSK immer noch nicht besetzt sind, kann Gerhard Lang nicht verstehen: „Eine Zumutung, nicht nur für ältere Menschen