Stolz hält Johannes Matheis seine Siegerurkunde hoch: Der Schüler des Reichswald Gymnasiums in Ramstein-Miesenbach hat am Samstag den ersten Platz beim Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb der Stiftung Lesen belegt.

Insgesamt acht Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen aus Schulen im Landkreis Kaiserslautern sind an diesem Tag in der Zehntenscheune im Vorlesen gegeneinander angetreten. Zum zwölften Mal hat die Landstuhler Stadtbücherei als Ausrichterin dieses Regionalentscheids fungiert. Der Vorlesewettbewerb der Stiftung Lesen ist mit insgesamt rund 600.000 Teilnehmern jährlich der älteste (1959 gegründet) und größte Schülerwettbewerb Deutschlands.

In Landstuhl lasen neben dem späteren Sieger Johannes Matheis noch Leni Müller (St.-Katharina-Realschule Landstuhl), Moritz Lang (Sickingen-Gymnasium Landstuhl), Laura Puschalowski (Realschule plus Ramstein-Miesenbach), Noemi Zibert (Adam-Müller-Schule Bruchmühlbach-Miesau), Anna Nehls (Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn), Florian Helm (Westpfalzschule Weilerbach) und Moritz Przybylla (Integrierte Gesamtschule Bettina von Arnim Otterberg). Gute Leistungen in sauberem Lesefluss und guter Betonung zeigten sie alle. In Runde eins lasen die Schülerinnen und Schüler zunächst einen ihnen bekannten Text aus einem Buch vor. In der zweiten Runde sollten sie aus David Walliams „Gangsta Oma“ einen Kurztext vorlesen.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Danach zog sich die fünfköpfige Jury zur Beratung zurück. Das Gremium setzte sich zusammen aus Landstuhls Stadtbürgermeister Ralf Hersina (der für die verhinderte Sabine Müller eingesprungen war), Sarah Stemberg („Seminarleiterin Gymnasien“ Kaiserslautern), den beiden Referendaren Christopher Biehl und Cathrin Benkel sowie Monika Böhm von der Buchhandlung Böhm. Die Kinder hatten es den Juroren nicht leicht gemacht. Am Ende gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Jungen, den Johannes Matheis für sich entscheiden konnte.

Er las dazu aus dem Buch „Quinn und Spencer, zwei Checker und kein Plan“ von Hans-Jürgen Feldhaus. Diese Geschichte handelt von dem Jungen Quinn, der in Liverpool lebt und aufgrund schwieriger persönlicher Umstände auf einmal bei Verwandten in Göttingen landet. Dort trifft er auf seinen Leidensgenossen Spencer, der auch wieder zurück in sein ursprüngliches Zuhause möchte – allerdings in die Türkei. Johannes Matheis las die Passage aus diesem Buch in besonders guter Weise.

„Ihr seid alle jetzt schon Gewinner“, hatte Ralf Hersina in seiner Ansprache zuvor betont. Moderiert wurde der Vorlesewettbewerb von Eva Graf, Leiterin der Stadtbücherei Landstuhl. Alle Schülerinnen und Schüler erhielten eine Teilnehmerurkunde und ein Buch. Gewinner Johannes Matheis wurden die Siegerurkunde und ein weiterer Buchpreis von Hersina und Gudrun Heß-Schmidt, der Ersten Beigeordneten des Landkreises Kaiserslautern, überreicht.

Für Johannes Matheis geht es nun weiter zum Bezirksentscheid. Und wer weiß: Vielleicht darf er im Juni dann auch in Berlin beim großen Finale des Vorlesewettbewerbs lesen.