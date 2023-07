Am Gewerbegebiet Immel in Weilerbach entsteht ein neuer Kreisel. Die Arbeiten dafür beginnen voraussichtlich im August. Das teilt Ralf Schwarm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weilerbach, mit. Der Kreisel wird errichtet, um das neue Areal Auf dem Immel II an die Landesstraße 356 anzubinden. Mit der Gewerbegebietserweiterung beschäftigt sich am Donnerstag auch der Weilerbacher Ortsgemeinderat. Er soll unter anderem einen Auftrag zum Endausbau vergeben. Da der Zeitplan eng sei, müssten die Arbeiten rund um die Regenwasserrückhaltung und die für die Straße parallel stattfinden, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. Neben dem Kreisel mit einem Durchmesser von 37 Metern wird auch eine Erschließungsstraße mit Wendehammer gebaut. Der Kreisel entsteht auf halber Strecke zwischen der Einmündung in den schon länger bestehenden Gewerbegebietsteil Immel und der Zufahrt zur L367, die in Richtung Mackenbach führt. Während der Arbeiten ist größtenteils eine einspurige Verkehrsführung mit Ampel vorgesehen. Nur in den letzten Wochen des Endausbaus ist eine Vollsperrung notwendig. „Wir sind bestrebt, hier eine verkehrsbasierte Ampelschaltung einzurichten“, stellt Schwarm fest. In Spitzenzeiten könnten Staus aber dennoch eventuell nicht komplett vermieden werden.