Am Montag geht die Schule wieder los. Unweigerlich mit dieser Tatsache rückt auch das Corona-Thema wieder in den Vordergrund. Die Infektionszahlen steigen wieder an. Wo es sich im Sommer draußen eher Abstand halten lässt und die Aerosole sich an der frischen Luft verdünnen, sieht das in geschlossenen Räumen ganz anders aus. Viele Familien dürften daher mit gemischten Gefühlen an den Schulstart gehen.

Kinder, morgens und mittags zusammengedrängt in vollen Schulbussen? Im Herbst und Winter bei nasskaltem Wetter, die vielen Schnupfennasen im Klassenzimmer? Vorstellungen, die Unbehagen