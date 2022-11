Perfektes Wetter, gute Stimmung, unterhaltsame Musik und reichlich Weihnachtsmarkt-Feeling bekamen die Besucher am Donnerstag am und im Rathaus von Bruchmühlbach-Miesau geboten.

Nach zwei Jahren coronabedingter Unterbrechung konnte endlich wieder der Kreativ-Weihnachtsmarkt stattfinden. Bis 2019 fand der Markt, zu dem dieses Jahr 20 Aussteller aus der Verbandsgemeinde und der Umgebung zugesagt hatten, ausschließlich in den Räumen des Rathauses statt. Dieses Jahr wurde jedoch der Vorplatz mit einbezogen. Die Idee der beiden Koordinatorinnen, Anja Zwick und Vanessa Forster, hat sich bewährt. In mobilen Ständen oder Zelten gab es da in neuer, attraktiver Umgebung allerhand schöne, anspruchsvoll kreierte Dinge zu betrachten und zu erstehen.

„Alle Hobbykünstler kommen aus der Verbandsgemeinde und dem nahen Umkreis“, erläuterte Forster. In der oberen Rathaus-Etage boten sie von schön beschrifteten Schildern, schmucken Weihnachtsdekorationen und ansprechenden Landschaftsgemälden über selbst gemachte Liköre bis hin zu selbst genähter Kinderkleidung allerlei Weihnachtliches oder zu Geschenken Inspirierendes an.

Der Erlös geht nach Brasilien

Das gemütliche Ambiente vor dem Rathaus lud etliche Besucher dazu ein, den ein oder anderen Schluck Glühwein oder Punsch zu trinken. Und nicht nur das: Herz- und Schmackhaftes für den Gaumen war auf diesem kleinen, aber feinen Kreativmarkt natürlich auch zu finden. Neben Hotdogs gab es unter anderem brasilianische Leckereien. Der Bezug zu dem südamerikanischen Land kam nicht von ungefähr: Vom Verkaufserlös geht jeder Euro an den Verein Vamos, der Personen und Einrichtungen in Brasilien unterstützt.

Für mehr Süßes im Essensangebot sorgte die Jugendfeuerwehr, die diverse Kuchen und Torten beisteuerte. Und die Backwaren müssen ausgesprochen gut gewesen sein: Aufgrund der starken Nachfrage mussten hier die Platten immer wieder aufgefüllt werden.

Duo sorgt für musikalische Unterhaltung

So herrschte neben dem regen Treiben an den Verkaufsständen drinnen auch rund um den Weihnachtsbaum draußen eine lebhafte Stimmung. Da wurde an den Stehtischen gegessen und sich gut unterhalten. Zu Letzterem trug insbesondere das Duo Lennart Barkowski und Julia Hamm-Odenwald bei, das mit Gitarrenklang und angenehmen Singstimmen den Kreativmarkt musikalisch perfekt abrundete.